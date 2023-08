Sábado terá ação de recolhimento de lixo eletrônico, vidros, lâmpadas e baterias

Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Santo Ângelo e entidades do município, será realizada, neste sábado, dia 19, mais uma edição da campanha de recolhimento de lixo eletrônico. Serão recebidos também, produtos eletroeletrônicos, como geladeiras, maquinas de lavar, micro-ondas, entre outros

Nesta edição também serão recolhidos produtos que causam problemas ambientais e que não podem ser descartados no meio ambiente, como baterias e pilhas de equipamentos eletrônicos, lâmpadas, principalmente as fluorescentes. Garrafas e recepientes de vidros também serão aceitos no ponto de recolhimento que será montado na Praça Ricardo Leônidas Ribas, das 8h até às 17h, sem interrupção ao meio-dia.

A iniciativa visa a destinação final correta para aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos que estão em desuso ou não possuem conserto e, com isso, evitando o surgimento de depósitos clandestinos, prejudicando o meio ambiente.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Francisco da Silva Medeiros, ressalta que a ação integra o planejamento da Secretaria e seus parceiros, visando retirar de circulação e dar destinação correta a eletroeletrônicos em desuso pela população. “Esses equipamentos serão encaminhados para a reciclagem ou dispensados de forma que não ofereçam riscos às pessoas e ao meio ambiente”, observa o secretário.

A ação é promovida pelo Governo Municipal por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, com o apoio do Sindilojas Missões, Fundo de Gestão Compartilhada, Corsan, Fecomércio RS, Acisa Santo Ângelo, URI Santo Ângelo, FASA, Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil (MCC), Natusomos, Lions Clube de Santo Ângelo Tiaraju, Brigada Militar e Unimed Missões.