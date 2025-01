Rotaract Santo Ângelo realiza ações solidárias e beneficia mais de 130 crianças

O Rotaract Club de Santo Ângelo promoveu, nos dias 12 e 16 de dezembro, duas importantes ações comunitárias por meio do projeto “Natal Solidário”, que beneficiaram mais de 130 crianças da comunidade santo-angelense.

Visita do Papai Noel

A primeira ação de natal ocorreu no dia 12 de dezembro, na Escola Municipal de Educação Infantil Ely Coelho Marchetti, localizada no bairro Kurtz, durante a sua comemoração de natal.

Durante o evento realizado pela escola para os alunos e familiares, 70 crianças receberam a visita do Papai Noel acompanhado por ajudantes do Rotaract. Além de ganharem brinquedos, os pequenos participaram de momentos de interação e muita alegria.

Projeto “Adote a sua cartinha”

No dia 16 de dezembro, foi a vez da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Alcebíades de Oliveira, onde 57 crianças, com idades entre 7 e 11 anos, foram contempladas pela iniciativa “Adote a sua cartinha”. Neste projeto, as crianças escreveram cartas ao Papai Noel, que foram adotadas pelos membros dos Rotary Clubs Santo Ângelo Norte, Santo Ângelo Centro Norte, Santo Ângelo Cruz de Lorena, e também por amigos do Rotaract.

Os pedidos, que incluíam brinquedos, materiais escolares e outros itens, foram atendidos e entregues em um evento especial com a presença do Papai Noel do Rotaract. O momento trouxe alegria e realização para as crianças, reforçando o espírito de solidariedade e amor ao próximo que marca a época natalina.

Com essas iniciativas, o Rotaract Club de Santo Ângelo reafirma seu compromisso com a comunidade, proporcionando um Natal mais feliz para dezenas de crianças e suas famílias.