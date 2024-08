O que é broncopneumonia após infecção por H1N1, causa da morte de Silvio Santos

No Brasil, a gripe H1N1 foi responsável por mais de 2 mil mortes em 2009.

Quais são os sintomas e tratamento?

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os principais sintomas da broncopneumonia incluem tosse com secreção (às vezes com sangue), febre alta (podendo chegar a 40°C), calafrios, falta de ar e dor no peito ao respirar.