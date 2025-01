“O ano de 2025 será de grandes desafios”, diz Anabel Alves

A equipe de reportagem do JOM esteve conversando com a

terapeuta da alma para saber o que dizem os astros sobre o próximo ano. Confira.

O ano 2025 será de grandes desafios e uma super força do universo. Estamos a poucas horas da virada do ano. E, neste momento nos perguntamos sobre o que vai acontecer: se nossos desejos serão realizados, se alcançaremos as metas traçadas. Enfim, somente as forças da natureza saberão responder.

Ano de Iansã

A terapeuta da alma, Anabel Alves (foto), explica que 2025 será regido por Iansã, que vai trazer a energia da lua e fortalecer o amor; Ogum, o orixá das conquistas, e guia dos taurinos, que estará mais forte a partir de julho; e da dominação de Xapanã, um orixá da mitologia Orubá, senhor da saúde e das doenças. Muitos dizem que ele é uma entidade sombria e ameaçadora, porém, ele é dono da vassoura e do espanador, o que significa que pode varrer de toda criatura que o procura toda a carga negativa acumulada.

O ano 2025 será conhecido como o ano do fogo – será o contraponto para o ano da água e das tempestades, que foi o de 2024. E isso pode significar a superação. Trânsito astrológico de Saturno, Plutão e Júpiter irão favocerer o campo profissional e crescimento pessoal.

Xapanã, no catolicismo, simboliza São Roque, o santo protetor contra a peste, o que favorece as culturas da terra e abundância.

Economia

Na economia a tendência é não haver mudanças significativas, porém, as maiores mazelas da humanidade serão de ordem espiritual. Conflitos internos, mudanças em relacionamentos, tomada de decisões. Será um ano em que muitas pessoas irão desejar passar a vida a limpo e, por este motivo, o ser humano estará ligado a recomeços.

Política

Segundo Anabel Alves, em termos de região a própria alternância de poder já simboliza essa mudança. E mesmo em municípios em que aconteceram reeleições haverão transformações significativas, pois com a vinda de três forças da natureza é natural que também haja abundância.

“O ano 2025 é do Senhor da Terra, responsável pelo fogo, pela terra e pela morte. E, sempre lembrando que isso significa que ele também pode gerar a cura, uma vez que tem um poder extra sobre todas as coisas”, disse.

Cores

As cores predominantes para quem quer alcançar sucesso em 2025 são o roxo, vermelho, preto e lilás. E o dia da semana para homenagear o orixá e pedir sua proteção será a quarta-feira.

Xapanã é também conhecido como Omolu ou Obaluaiê, e ainda Sapatá. É o orixá da varíola e de todas as doenças de pele. Ele pode provocá-las e também curá-las.

Contato

