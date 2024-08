Semana será de calor, chuva, ciclone extratropical e volta do frio no Rio Grande do Sul

Moradores do Rio Grande do Sul terão uma semana com mescla de calor, chuva e temperaturas baixas, além da possibilidade de temporais. A expectativa é que o veranico observado nos últimos dias prossiga até quinta-feira (22), com temperatura na casa dos 30°C em alguns municípios.

No entanto, a chuva é esperada na maior parte do RS: Sul e Campanha serão as regiões com os volumes mais expressivos no período. Um ciclone extratropical e o avanço de frentes frias derrubam as temperaturas no fim de semana.

Segundo a Climatempo, a instabilidade avança sobre o Estado na segunda-feira (19), quando é projetada chuva na Metade Sul. Os maiores volumes serão observados na Campanha, Sul e no Litoral Sul. Bagé, na Campanha, deverá ter variação de temperatura entre 13°C e 19°C, além de 32 milímetros de chuva no dia. Na Capital, os termômetros variam entre 16°C e 26°C, mas não chove.

Na terça-feira (20), áreas de instabilidade ganham força na Metade Sul e Centro. O dia será chuvoso e com temporais. Uruguaiana, na Fronteira Oeste, e Santa Maria, na Região Central, devem registrar 24 milímetros de chuva. Na Região Metropolitana, a previsão é de garoa durante a manhã e noite – deve chover três milímetros em Porto Alegre. O tempo fica firme apenas no Norte: Passo Fundo, por exemplo, terá máxima de 26°C, sem registro de chuva.

A formação de um ciclone extratropical sobre o Uruguai reforçará a instabilidade no Estado na quarta-feira (21). Conforme a Climatempo, a previsão é de um dia chuvoso, com possibilidade de temporal e ventania em municípios das regiões Oeste, Central, Sul e Campanha. Caçapava do Sul, na Campanha, deverá registrar 60 milímetros de chuva no dia; em Pelotas, no Sul, são projetados 48 milímetros. Não chove em Porto Alegre.

A instabilidade se espalhará pelo território gaúcho na quinta e sexta-feira (22), com chuva no Sul, Centro, Missões, Região Metropolitana, Serra e Norte.

— Haverá uma gangorra nas temperaturas, com o tempo distinto em diferentes partes do Rio Grande do Sul durante a semana. A onda de calor segue até quinta, quando há o avanço de uma frente fria e de uma massa de ar polar. O fim de semana será de frio mais intenso — projeta Vitor Takao, meteorologista da Climatempo.

Veja a previsão do tempo para alguns municípios do RS na segunda-feira (19):