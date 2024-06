Limpeza no Itaquarinchim é feita para prevenir alagamentos

Uma ação preventiva importante foi feita nesta sexta-feira, 14, visando reduzir os alagamentos e inundações de áreas ribeirinhas do Rio Itaquarinchim. Em parceria com a Defesa Civil, a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano realizou limpeza junto as cabeceiras das pontes da Rua Ernesto Dornelles e nas avenidas Brasil e Sagrada Família.

O diretor da Defesa Civil, Paulo da Rosa, informou ainda que também foi realizada a limpeza de bueiro na Rua Silvia Konorat, Bairro Aliança, onde costumam ocorrer alagamentos. “São ações preventivas levando em consideração a previsão meteorológica que indica chuvas volumosas para os próximos dias”, pondera.

Junto as pontes, foram removidos remover entulhos, galhos e troncos de árvores que estavam obstruindo o curso do rio. O secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Cardoso, afirma que primeiro foi realizada uma vistoria, apontando os pontos principais. O trabalho teve como objetivo evitar possíveis enchentes, uma medida preventiva importante, especialmente durante o período de chuvas. A concentração de detritos, como galhos e troncos, representava um risco potencial para o aumento do nível do rio, podendo resultar em inundações.