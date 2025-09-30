O Amor Vive: seja um doador de órgãos

Desde a fundação, a Central de Transplantes do Rio Grande do Sul já realizou mais de 15 mil transplantes. Esse número poderia ser maior se os familiares fossem avisados sobre a vontade de cada pessoa em ser doador.

Visando incentivar a doação de órgãos, o Governo do Estado, em conjunto com órgãos públicos, entidades e cidadãos dedicados à causa da doação de órgãos tecidos, desenvolveu a campanha publicitária “O amor vive”.

Vamos espalhar essa mensagem de amor, esperança e solidariedade. Afinal, doar um órgão é doar um pouco de si mesmo, é dar uma segunda chance a alguém que tanto espera por um milagre. Seja parte dessa corrente do bem e ajude a mudar vidas. O amor vive em cada um de nós!

Agora, contamos com você para manter essa campanha no ar! Declare-se um doador em suas redes sociais e marque #oamorvive.

Saiba mais em: saude.rs.gov.br/transplantesrs