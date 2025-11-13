17º Natal Cidade dos Anjos é lançado oficialmente com o tema “A Magia que Atravessa Gerações”

Na noite desta quarta-feira (12), Santo Ângelo deu início a uma das celebrações mais aguardadas do ano: o 17º Natal Cidade dos Anjos – Edição 400 Anos. Com o tema “A magia que atravessa gerações”, o evento deste ano promete unir passado, presente e futuro em uma grande celebração natalina para toda a família. O lançamento oficial reuniu autoridades, representantes de entidades empresariais, imprensa, artistas e parceiros.

Durante a solenidade, foi apresentada a campanha “Final de Ano Premiado”, promovida pelo Sindilojas Missões, além da identidade visual e da programação completa da edição 2025. A noite contou ainda com intervenções artísticas e show musical com Renato Fontana, antecipando o clima festivo que tomará conta da cidade no próximo mês.

O prefeito Nivio Braz destacou o significado do evento para Santo Ângelo e o envolvimento da comunidade na construção do espírito natalino. “O Natal Cidade dos Anjos movimenta a nossa economia, fortalece o turismo e, acima de tudo, renova o sentimento de pertencimento e esperança. Cada luz acesa e cada apresentação refletem o orgulho que temos de viver em Santo Ângelo”, afirmou o prefeito.

Presente na solenidade, o secretário estadual da Cultura, Eduardo Loureiro, enalteceu o simbolismo do Natal santo-angelense. “Celebrar o Natal nas Missões é celebrar também a nossa história e a nossa identidade. Esta edição especial, que homenageia os 400 anos das Missões, reafirma o papel da região como berço de uma rica herança cultural”, ressaltou.

Confira a programação completa:

05 DE DEZEMBRO | SEXTA-FEIRA

Praça Pinheiro Machado

• 19h – ABERTURA OFICIAL

• 19h30 – CORAL GUARANI TEKOÁ PYAÚ

• 20h – BANDA TOCA COM OS AMIGOS DO 1ºBCOM

06 DE DEZEMBRO | SÁBADO

Rua Marquês do Herval – em frente à Casa Kombina

• 16h30 – FEIRA DE ARTESANATO E SHOW COM RENATO FONTANA

07 DE DEZEMBRO | DOMINGO

Praça Pinheiro Machado

• 18h30 – MATEADA COM A ERVA-MATE GAÚCHO DA FIGUEIRA

• 20h30 – GRUPO DE PATINAÇÃO STYLE

10 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA

Rua Bento Gonçalves – em frente ao Hospital Regional das Missões

• 20h30 – CORAL AABB

11 DE DEZEMBRO | QUINTA-FEIRA

Praça Pinheiro Machado

• 19h30 – BALLET LE PETIT

13 DE DEZEMBRO | SÁBADO

Praça Pinheiro Machado

• 19h – SARAU DO SOLAR – ORQUESTRA BARROCA COM ALEJANDRO BRITES, PARTICIPAÇÃO DO CORAL DA ALDEIA INDÍGENA TEKO’A KOENJÚ E DECLAMAÇÕES DE ADRIANA BRAUN

14 DE DEZEMBRO | DOMINGO

Praça Pinheiro Machado

• 17h30 – MATEADA

• 17h30 – GRUPO DE DANÇA ONG PARCEIROS DO BEM

• 21h – SHOW MAREMANOS

16 DE DEZEMBRO | TERÇA-FEIRA

Praça Pinheiro Machado

• 20h30 – SHOW TCHÊ GURI

17 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA

Praça Pinheiro Machado

• 20h30 – ESPETÁCULO NATALINO DE BALLET COM O GRUPO ARMAZÉM DO MOVIMENTO

• 21h30 – NATAL É AMOR COM O GRUPO DE CANTO TERAPIA DA ESCOLA RECITAL

18 DE DEZEMBRO | QUINTA-FEIRA

Praça Pinheiro Machado

• 20h – DESFILE ENCANTADO

• 20h30 – ESPETÁCULO DE TEATRO GRUPO TURMA DO DIONÍSIO

19 DE DEZEMBRO | SEXTA-FEIRA

Praça Pinheiro Machado

• 19h – GRUPO DE DANÇA MEDUZEM

• 20h – DESFILE ENCANTADO

• 20h30 – NATAL DO SUL COM IGOR TADIELO

20 DE DEZEMBRO | SÁBADO

Rua 25 de Julho

• 17h – ENTARDECER DE NATAL COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, BRINQUEDOS E FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA

Praça Leônidas Ribas

• 19h – NOITE DE FÉ

Saída: Praça Pinheiro Machado

• 20h – DESFILE ENCANTADO

21 DE DEZEMBRO | DOMINGO

Rua 25 de Julho

• 17h – ENTARDECER DE NATAL COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, BRINQUEDOS

Praça Pinheiro Machado

• 19h – MISSA E MUSICAL DE ANUNCIAÇÃO AO NASCIMENTO DO MENINO JESUS PELO EMAÚS

• 20h – DESFILE ENCANTADO

• 21h – APRESENTAÇÃO BURZUM

22 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA

Praça Pinheiro Machado

• 19h – BANDA MARCIAL DA EMEF LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

• 20h30 – GRUPO TEATRAL MATHILDE EM ARTE

• 20h – DESFILE ENCANTADO

23 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA

Saída: Praça Pinheiro Machado

• 20h – DESFILE ENCANTADO

Realização: Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos (Acacia)

Promoção: Prefeitura de Santo Ângelo, através das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Cultura e Esporte, Educação, e Desenvolvimento Social e Cidadania; e Sindilojas Missões

Patrocínio: Diamante: Secretaria Estadual de Turismo, Pró-Cultura RS e Alibem; Ouro: Sicredi; Prata: Santa Terezinha, Weinert, Fonse Atacado e Minner.

Apoio: Dimare, Itaroqem, Villa Rica, Faylo Thomas, Barazetti, ConsigSul, Primus, Grupo MR e Solaris