17º Natal Cidade dos Anjos é lançado oficialmente com o tema “A Magia que Atravessa Gerações”

Na noite desta quarta-feira (12), Santo Ângelo deu início a uma das celebrações mais aguardadas do ano: o 17º Natal Cidade dos Anjos – Edição 400 Anos. Com o tema “A magia que atravessa gerações”, o evento deste ano promete unir passado, presente e futuro em uma grande celebração natalina para toda a família. O lançamento oficial reuniu autoridades, representantes de entidades empresariais, imprensa, artistas e parceiros.
Durante a solenidade, foi apresentada a campanha “Final de Ano Premiado”, promovida pelo Sindilojas Missões, além da identidade visual e da programação completa da edição 2025. A noite contou ainda com intervenções artísticas e show musical com Renato Fontana, antecipando o clima festivo que tomará conta da cidade no próximo mês.
O prefeito Nivio Braz destacou o significado do evento para Santo Ângelo e o envolvimento da comunidade na construção do espírito natalino. “O Natal Cidade dos Anjos movimenta a nossa economia, fortalece o turismo e, acima de tudo, renova o sentimento de pertencimento e esperança. Cada luz acesa e cada apresentação refletem o orgulho que temos de viver em Santo Ângelo”, afirmou o prefeito.
Presente na solenidade, o secretário estadual da Cultura, Eduardo Loureiro, enalteceu o simbolismo do Natal santo-angelense. “Celebrar o Natal nas Missões é celebrar também a nossa história e a nossa identidade. Esta edição especial, que homenageia os 400 anos das Missões, reafirma o papel da região como berço de uma rica herança cultural”, ressaltou.
Confira a programação completa:
05 DE DEZEMBRO | SEXTA-FEIRA
Praça Pinheiro Machado
• 19h – ABERTURA OFICIAL
• 19h30 – CORAL GUARANI TEKOÁ PYAÚ
• 20h – BANDA TOCA COM OS AMIGOS DO 1ºBCOM
06 DE DEZEMBRO | SÁBADO
Rua Marquês do Herval – em frente à Casa Kombina
• 16h30 – FEIRA DE ARTESANATO E SHOW COM RENATO FONTANA
07 DE DEZEMBRO | DOMINGO
Praça Pinheiro Machado
• 18h30 – MATEADA COM A ERVA-MATE GAÚCHO DA FIGUEIRA
• 20h30 – GRUPO DE PATINAÇÃO STYLE
10 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA
Rua Bento Gonçalves – em frente ao Hospital Regional das Missões
• 20h30 – CORAL AABB
11 DE DEZEMBRO | QUINTA-FEIRA
Praça Pinheiro Machado
• 19h30 – BALLET LE PETIT
13 DE DEZEMBRO | SÁBADO
Praça Pinheiro Machado
• 19h – SARAU DO SOLAR – ORQUESTRA BARROCA COM ALEJANDRO BRITES, PARTICIPAÇÃO DO CORAL DA ALDEIA INDÍGENA TEKO’A KOENJÚ E DECLAMAÇÕES DE ADRIANA BRAUN
14 DE DEZEMBRO | DOMINGO
Praça Pinheiro Machado
• 17h30 – MATEADA
• 17h30 – GRUPO DE DANÇA ONG PARCEIROS DO BEM
• 21h – SHOW MAREMANOS
16 DE DEZEMBRO | TERÇA-FEIRA
Praça Pinheiro Machado
• 20h30 – SHOW TCHÊ GURI
17 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA
Praça Pinheiro Machado
• 20h30 – ESPETÁCULO NATALINO DE BALLET COM O GRUPO ARMAZÉM DO MOVIMENTO
• 21h30 – NATAL É AMOR COM O GRUPO DE CANTO TERAPIA DA ESCOLA RECITAL
18 DE DEZEMBRO | QUINTA-FEIRA
Praça Pinheiro Machado
• 20h – DESFILE ENCANTADO
• 20h30 – ESPETÁCULO DE TEATRO GRUPO TURMA DO DIONÍSIO
19 DE DEZEMBRO | SEXTA-FEIRA
Praça Pinheiro Machado
• 19h – GRUPO DE DANÇA MEDUZEM
• 20h – DESFILE ENCANTADO
• 20h30 – NATAL DO SUL COM IGOR TADIELO
20 DE DEZEMBRO | SÁBADO
Rua 25 de Julho
• 17h – ENTARDECER DE NATAL COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, BRINQUEDOS E FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA
Praça Leônidas Ribas
• 19h – NOITE DE FÉ
Saída: Praça Pinheiro Machado
• 20h – DESFILE ENCANTADO
21 DE DEZEMBRO | DOMINGO
Rua 25 de Julho
• 17h – ENTARDECER DE NATAL COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, BRINQUEDOS
Praça Pinheiro Machado
• 19h – MISSA E MUSICAL DE ANUNCIAÇÃO AO NASCIMENTO DO MENINO JESUS PELO EMAÚS
• 20h – DESFILE ENCANTADO
• 21h – APRESENTAÇÃO BURZUM
22 DE DEZEMBRO | SEGUNDA-FEIRA
Praça Pinheiro Machado
• 19h – BANDA MARCIAL DA EMEF LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
• 20h30 – GRUPO TEATRAL MATHILDE EM ARTE
• 20h – DESFILE ENCANTADO
23 DE DEZEMBRO | QUARTA-FEIRA
Saída: Praça Pinheiro Machado
• 20h – DESFILE ENCANTADO
Realização: Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos (Acacia)
Promoção: Prefeitura de Santo Ângelo, através das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Cultura e Esporte, Educação, e Desenvolvimento Social e Cidadania; e Sindilojas Missões
Patrocínio: Diamante: Secretaria Estadual de Turismo, Pró-Cultura RS e Alibem; Ouro: Sicredi; Prata: Santa Terezinha, Weinert, Fonse Atacado e Minner.
Apoio: Dimare, Itaroqem, Villa Rica, Faylo Thomas, Barazetti, ConsigSul, Primus, Grupo MR e Solaris