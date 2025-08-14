Ciganos das Missões terão representação inédita na Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Ontem, 13 de agosto, Ijuí sediou a V Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial (V COREPIR), etapa preparatória para a V Conferência Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (V COEPIR), que será realizada em Porto Alegre nos dias 28 e 29 de agosto, conforme o Decreto 58.254/2025. O evento, por sua vez, antecede a V Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (V CONAPIR), marcada para acontecer em Brasília, de 15 a 19 de setembro.

O encontro regional, realizado no Espaço Inovação da Unijuí, reuniu representantes de diferentes segmentos sociais da Região F7, que abrange as Missões, para discutir e propor políticas públicas de promoção da igualdade racial e contou com a participação do Prof. Dr. André Leonardo Copetti Santos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, da Unijui.

Representatividade cigana

Pela primeira vez, o grupo étnico cigano das Missões participou ativamente de uma conferência regional, reivindicando direitos já assegurados por lei, mas ainda não efetivados na prática.

Na etapa estadual, a comunidade cigana missioneira será representada por Reinaldo Miguel Ivanof e Açucena Miguel, de Santo Ângelo. Ambos foram eleitos delegados na COREPIR e participarão, em Porto Alegre, das discussões que definirão propostas para a etapa nacional.

Segundo Telismar Lemos Junior, conselheiro da Associação dos Ciganos Itinerantes do Rio Grande do Sul (ACIRGS), a presença de ciganos da região das Missões na COEPIR já é um marco importante. “Mais inédito ainda é a participação na etapa nacional. Essa visibilidade fortalece a luta pelos direitos e pelo reconhecimento das comunidades ciganas, não só em Santo Ângelo, mas em todo o Brasil”, destacou.

Para a V CONAPIR, foram escolhidos como representantes das etnias ciganas das Missões Don Alberto Ivanof e Dona Lara Miguel, também membros da ACIRGS e militantes históricos na defesa da aprovação do Estatuto dos Povos Ciganos.

A presidente da ACIRGS, Rose Winter, reforçou a importância da presença na conferência nacional: “A participação dos ciganos na V CONAPIR é fundamental para garantir que suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades consideradas nas políticas públicas de promoção da igualdade racial”.

Açucena Miguel e Reinaldo Ivanof: delegados estaduais

Desafios históricos e culturais

Os povos ciganos — formados por diferentes grupos étnicos como rom, calon, romanichal e sinti — têm uma longa história de migração, preservando tradições e costumes próprios. No Brasil, enfrentam desafios como o preconceito, a discriminação, a falta de acesso a serviços básicos e o reconhecimento pleno de sua identidade cultural.

A CONAPIR será um espaço estratégico para debater essas questões, propor soluções e fortalecer o diálogo entre os diferentes grupos étnicos, visando políticas públicas mais inclusivas e eficazes.