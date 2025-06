Caio Coppolla estará em Santo Ângelo

📢 CAIO COPPOLLA EM SANTO ÂNGELO – ANÁLISE DO CENÁRIO POLÍTICO E ECONÔMICO

🗓 21 de junho (sábado)

🕙 A partir das 10h

📍 Clube Gaúcho – Santo Ângelo/RS

🎫 Evento promovido pela ACISA Santo Ângelo, com apoio do Clube Gaúcho

O comentarista político Caio Coppolla, referência nacional em análise crítica e posicionamento independente, estará em Santo Ângelo para uma manhã de reflexão sobre o cenário político e econômico do Brasil — e o que esperar para os próximos anos.

📌 Você pode adquirir ingresso apenas para a palestra, ou incluir o almoço que será servido logo após o evento.

✅ Conteúdo exclusivo

✅ Visão estratégica sobre o país

✅ Momento único para a região

Formado em Direito pela USP, Caio Coppolla é comentarista de política, economia e justiça da CNN Brasil, professor convidado da ESPM, especialista em comunicação digital, colunista e palestrante com mais de 120 eventos no curriculum. Foi classificado pelo Sonar/O Globo entre as 10 personalidades mais influentes da política nacional, é autor do maior abaixo-assinado da história do Brasil e, nas redes sociais, é seguido por mais de 5 milhões de pessoas.

🔗 Garanta já sua vaga:

👉 https://www.acisamissoes.com.br/2025/06/12/caio-coppolla-estara-em-santo-angelo/

Uma oportunidade para quem quer entender mais, se posicionar melhor e participar ativamente do debate sobre o futuro do Brasil. Esperamos você lá!