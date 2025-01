Um refúgio rural no coração da cidade

Cabanha Duas Nogueiras: Tradição gaúcha e turismo rural em espaço urbano

Em meio à paisagem urbana, um cenário rural se destaca. Na propriedade Vale das Rosas, a Cabanha Duas Nogueiras é ponto de encontro daqueles que cultuam as tradições gaúchas e apreciam a lida campeira. Um verdadeiro haras dentro da cidade.

O espaço, criado pelo empreendedor Renê Rosenthal e gerenciado por Mauro e Gabriel Castro, que está situado no final da Rua Universidade das Missões, próximo a Perimetral Norte, oferece uma ampla gama de atividades e serviços: hotelaria para cavalos, com excelente infraestrutura de cocheiras, criação e comércio de cavalos crioulos, além de equoterapia (terapia com cavalos) conduzida pela psicóloga Kamila Perin. Também são oferecidas aulas de laço — com vaca mecânica e gado vivo — e aulas de equitação, tudo isso em uma área de 50 hectares.

Pensando no futuro, o empreendimento tem planos ambiciosos. Está projetada a criação de uma pousada para fortalecer o turismo rural, além de melhorias na infraestrutura das pistas de rodeio, que serão cobertas, para melhor aproveitamento em dias chuvosos, frios ou calor, com instalação de banheiros e arquibancadas.

Mais do que um espaço recreativo, o empreendimento foi idealizado para promover qualidade de vida, com um ambiente terapêutico que também busca formar jovens mais dinâmicos e engajados, prevenindo o uso de drogas entre a juventude. O Vale das Rosas e a Cabanha Duas Nogueiras representam um exemplo de como unir tradição, inovação e responsabilidade social em um só projeto.

De acordo com o empresário Renê Rosenthal, o projeto foi desenvolvido pensando em ser um ponto de encontro da comunidade, “Este projeto visa à qualidade de vida das pessoas. Os jovens serão adultos mais fortes física e mentalmente e tomadores de decisões. As pessoas portadoras de autismo e síndrome de down terão melhor qualidade de vida. Este é nosso propósito de vida”, diz.

Renê, aliás, desde muito tempo tem se envolvido nas causas sociais e comunitárias, já que por anos trabalhou como bancário no Banco do Brasil, atuando diretamente no posto avançado localizado na Universidade Regional Integrada – URI, onde formou grande lastro de amizades e reconhecimento pela sua trajetória. Já Mauro Castro exerceu funções e gerenciamento na Corsan, local em que se aposentou com méritos. Com esse grupo qualificado, a comunidade santo-angelense ganha um empreendimento a altura dos melhores centros de equitação, hipismo e equoterapia. Uma necessidade destacada pelos proprietários são melhorias na estrada de acesso ao haras por parte do poder público.

Para mais informações entre em contato pelos telefones (55) 9.9644-0752 (Gabriel)/ (55) 9.9191-9585 (Mauro). Também pelo Instagram @cabanhaduasnogueiras_