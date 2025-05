Especial Dia das Mães: histórias, emoções e o verdadeiro significado da data

Neste domingo, dia 11, o Brasil celebra o Dia das Mães — uma data repleta de emoções, memórias e homenagens àquelas que desempenham um dos papéis mais importantes da vida: ser mãe.

Origens e significado

O Dia das Mães tem raízes antigas, remontando a festivais em honra a deusas ligadas à fertilidade e à maternidade. No formato atual, surgiu nos Estados Unidos no início do século XX, por iniciativa de Anna Jarvis, e foi oficializado no Brasil em 1932 pelo então presidente Getúlio Vargas. Mais do que uma data comercial, o dia é um momento de reconhecimento e gratidão.

Mães reais, histórias inspiradoras

Conversamos com algumas mães para entender o que significa este dia para elas.

Maria Noemi dos Santos Rodrigues, 68 anos, aposentada:

“Para mim, ser mãe é uma missão de amor eterno. Hoje, no Dia das Mães, eu não espero presentes caros, eu espero abraços, palavras sinceras. São esses pequenos gestos que aquecem o coração.”

Odete Santos de Bittencourt, 84 anos, professora aposentada:

“Não tive filhos biológicos, mas tive uma porção de filhos do coração, no meu trabalho como professora de anos iniciais. Hoje o amor que meus ex-alunos me transmitem quando nos reencontramos é um sentimento de amor e carinho. Isso me emociona.”

O impacto emocional e social

Pesquisadores apontam que a maternidade tem dimensões emocionais profundas. Estudos mostram que o apoio social, o reconhecimento e o fortalecimento de vínculos familiares são essenciais para a saúde emocional das mães.

Reflexão e diversidade

Vale lembrar que nem todas as mães vivem as mesmas realidades. Há mães solo, mães adotivas, avós que assumem o papel de mães, pais que exercem a maternidade e mulheres que perderam seus filhos. O Dia das Mães também é um convite à empatia e à inclusão dessas diversas histórias.

A celebração em tempos modernos

Apesar do apelo comercial, muitas famílias têm buscado resgatar o significado afetivo da data. Em vez de apenas comprar presentes, propõem piqueniques, cafés da manhã caseiros, momentos em família e declarações de carinho.

Em Santo Ângelo

Amanhã, dia 11, o tradicional Brique da Praça, em Santo Ângelo, preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Mães. Das 9h às 13h, a Praça Leônidas Ribas será palco de atividades que reúnem arte, cultura e comércio local, oferecendo aos visitantes uma manhã de lazer e homenagem às mães.

Entre os destaques do evento está a apresentação da cantora, compositora e instrumentista Kauanny Klein, às 11h. Graduada e Mestra em Música, Kauanny tem uma trajetória internacional com passagens pelo Brasil, Chile, Argentina e Espanha. No Brique, ela estreia com o show de seu álbum autoral PLURAL, trazendo ao público uma experiência musical marcada pela diversidade e sensibilidade

Além das atrações musicais, o público encontrará uma variedade de produtos artesanais, alimentos coloniais, plantas, arte e itens de decoração. Para quem busca um presente especial para as mães, o Brique oferece opções feitas à mão, com originalidade e significado, destacando o trabalho de produtores e artistas locais.

O Brique da Praça é reconhecido por valorizar as raízes culturais e fomentar o encontro entre comunidade e visitantes. Neste domingo, a edição especial do evento promete ser mais do que um simples passeio: será uma oportunidade de celebrar as mães e fortalecer os laços familiares em um espaço que exalta a identidade regional.