Maio Laranja reforça combate à violência sexual infantil e dados locais evidenciam urgência da causa

Conselho Tutelar de Santo Ângelo registrou quase 2 mil atendimentos no primeiro trimestre de 2025

Durante o mês de maio, ganha força em todo o país a campanha Maio Laranja, dedicada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. A mobilização alerta a sociedade sobre a necessidade de proteger meninos e meninas contra o abuso e a exploração sexual, crimes muitas vezes silenciosos, cometidos no ambiente familiar ou por pessoas próximas à vítima. A campanha busca incentivar denúncias, fortalecer as redes de apoio e sensibilizar a população sobre os sinais de violência.

Em Santo Ângelo, os dados do Conselho Tutelar no primeiro trimestre de 2025 reforçam a importância da campanha. Entre janeiro e março, foram registrados 1.965 atendimentos, incluindo cinco casos de abuso sexual (estupro), 29 de maus-tratos, 12 notificações por negligência e 01 situação de tentativa de suicídio, muitas vezes associadas ao sofrimento psicológico causado por abusos. Também foram contabilizados 127 conflitos sociofamiliares e 106 acompanhamentos familiares, que revelam o contexto de vulnerabilidade em que muitas crianças estão inseridas. Os números evidenciam a necessidade de ações preventivas contínuas, acolhimento adequado às vítimas e vigilância ativa por parte da comunidade.

“Mais do que um mês simbólico, o Maio Laranja é um chamado à responsabilidade coletiva. A violência contra crianças não pode ser ignorada ou silenciada”, destacam os conselheiros tutelares. Casos suspeitos podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente ao Conselho Tutelar.

Ação no Brique da Praça

A Prefeitura de Santo Ângelo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realiza neste domingo, 18 de maio, uma ação de conscientização no Brique da Praça, das 9h às 12h, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Durante a atividade, representantes do CREAS e da Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis estarão presentes com a distribuição de materiais informativos e realização de ações interativas com a população. Também será organizado um espaço para o público infantil.

A mobilização integra a campanha nacional “Faça Bonito: Proteja nossas crianças e adolescentes”, que tem como objetivo sensibilizar e convocar a sociedade a se engajar na luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, promovendo a conscientização sobre a gravidade da violência sexual.