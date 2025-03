Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania promove programação especial em homenagem ao Mês da Mulher

A Prefeitura de Santo Ângelo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e do Centro de Referência ao Atendimento à Mulher (CRAM), preparou uma ampla programação para celebrar o Mês da Mulher, com atividades voltadas à valorização, bem-estar e empoderamento feminino. As ações serão realizadas de 6 a 28 de março em diversos pontos da cidade, abrangendo serviços de saúde, rodas de conversa, atividades culturais e informação sobre os direitos das mulheres.

A abertura oficial acontece no dia 9 de março, no Brique da Praça, reunindo diversos serviços gratuitos à comunidade. A Secretaria de Desenvolvimento Social estará presente com os equipamentos de assistência, como CRAM, CREAS, CRAS e Central Acolher, além da participação de entidades parceiras, como Secretaria de Saúde e de Educação, Ministério Público, Defensoria Pública, DEAM, Patrulha Maria da Penha, URI, IFFar, FGTAS e Gabinete da 1ª Dama.

“Este mês é um momento especial para refletirmos sobre a força, as conquistas e os desafios das mulheres. Nossa programação foi planejada com muito carinho para oferecer informação, apoio e acolhimento”, afirmou a diretora do CRAM, Rosemeri Grás.

Confira a programação completa:

6 de março (quinta-feira)

14h – Biodança para mulheres servidoras da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania no Centro de Convivência

7 de março (sexta-feira)

9h30 – Entrega de kits de higiene com a Central Acolher na Aldeia Indígena

14h – Ação Mulher no Mercado de Trabalho na Agência FGTAS

8 de março (sábado)

10h às 11h – Blitz no semáforo da Rua Marechal Floriano com Av. Brasil e na Rua Marquês do Herval com a Rua 25 de Julho

9 de março (domingo) – Abertura Oficial do Mês da Mulher

9h – Brique da Praça

Entre as ações confirmadas:

• Testes rápidos com o Serviço de Atendimento Especializado (SAE)

• Exposição de trabalhos da Secretaria de Educação

• Espaço Bem-Me-Quer do Ministério Público

• Informações jurídicas com a Defensoria Pública

• Atendimentos especializados da DEAM

• Oficinas com cursos do IFFar

• Cavalgada Feminina da Cândida

10 de março (segunda-feira)

17h – Sessão Especial em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher na Câmara de Vereadores

11 de março (terça-feira)

14h30 – Palestra e Roda de Conversa sobre Saúde e Bem-Estar da Mulher no CRAS Sepé

12 de março (quarta-feira)

17h30 – Palestra e Roda de Conversa “Mulheres no mundo: histórias de força, resistência, lutas e conquistas” com o Grupo de Estudos Violência de Gênero na URI Santo Ângelo (Prédio 3)

16 de março (domingo) – Encerramento Oficial Mês da Mulher no Brique da Praça

11h – Show das 11h – Apresentação musical: Vozes Femininas

17 de março (segunda-feira)

14h – Grupo Maturidade Ativa do SESC – Roda de conversa e dança circular com equipe do CRAM

19 de março (quarta-feira)

13h30 – Chá do Clube de Mães Amizade Comunidade São Pedro Distrito União

14h – Festa Anos 80 no CRAS CSU

28 de março (sexta-feira)

13h30 – Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, com enfoque na saúde da mulher – Conselho Municipal de Saúde – Na APAE