CARNÊS DO IPTU 2025 ESTÃO DISPONÍVEIS PARA EMISSÃO

A Prefeitura de Santo Ângelo informa que os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2025 serão enviados, a partir da próxima semana, aos endereços dos contribuintes pelos Correios. As guias também podem ser emitidas através do site da Prefeitura, na aba IPTU. O vencimento tanto da cota única quanto da primeira parcela ocorrerá no dia 10 de março.

Conheça as opções de pagamento:

Cota única

• Desconto de 20% para contribuintes que não possuem débitos pendentes registrados na dívida ativa até 31 de dezembro de 2024;

• Desconto de 10% para contribuintes que possuem débitos pendentes.

Parcelamento

• 10 parcelas com desconto de 7% para contribuintes que não possuem débitos pendentes;

• Vencimento no dia 10 de cada mês, com início em março e término em dezembro;

• Sem juros desde que as parcelas sejam pagas até a data de vencimento;

• Após o prazo, o contribuinte deverá emitir uma nova guia pela internet ou se dirigir ao Espaço Cidadão, localizado na rua Antunes Ribas, nº 1134 (em frente à Câmara de Vereadores).

Já para o pagamento de terrenos baldios, os contribuintes deverão emitir os carnês pelo site ou no Espaço Cidadão. Além disso, imóveis alugados por meio de imobiliárias terão as guias enviadas diretamente para a respectiva empresa.