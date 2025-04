Na última quarta-feira, dia 16, a Câmara de Vereadores de Santo Ângelo foi palco de um importante debate sobre a causa animal, em uma audiência pública proposta pelo vereador Cristian Fontella (PT). O evento reuniu lideranças locais e regionais, representantes de ONGs, autoridades e a comunidade, com o objetivo de discutir soluções para os desafios enfrentados no cuidado e proteção dos animais no município.

O presidente do Legislativo, Nivaldo Langer de Moura, conhecido como Nêne, abriu os trabalhos, que foram conduzidos pelo vereador Fontella. Durante a audiência, os vereadores presentes compartilharam as demandas da população, destacando temas como castração, vacinação, saúde animal, maus-tratos, adoção e o destino de animais abandonados.

A secretária de Bem-Estar Animal de Santa Cruz do Sul, Bruna Mols, trouxe ao debate experiências bem-sucedidas de sua cidade, como a criação de uma secretaria exclusiva para o bem-estar animal, um cartório especializado em denúncias de maus-tratos e mutirões de castração quinzenais. Ela enfatizou a importância da colaboração entre sociedade, Executivo, Legislativo e ONGs para alcançar resultados efetivos.

A comunidade também teve espaço para se manifestar, abordando questões como maus-tratos, acumuladores de animais e a responsabilidade dos adotantes em relação à saúde e higiene dos animais. Como encaminhamento, foi decidido elaborar um documento com sugestões de ações a ser enviado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando ao acompanhamento e à implementação de medidas no setor de bem-estar animal.

O presidente Nêne destacou que a união da comunidade e a conscientização são fundamentais para enfrentar os desafios da causa animal, que também é uma questão de saúde pública. Já o vereador Cristian Fontella ressaltou o papel do Legislativo na fiscalização e proposição de leis que auxiliem na proteção animal, comprometendo-se a levar as demandas ao Executivo e às secretarias responsáveis.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo:

– O presidente da Câmara de Vereadores, Nivaldo Langer de Moura (Nêne);

– Os vereadores Jonatas Toledo (PP), Vilson da Rocha (PP), Márcio Antunes (MDB), Cristian Fontella (PT) e Osvaldir Ribeiro (PSDB).

– O vereador do município de Santa Rosa, Rafael Rufino;

– O vereador do município de Canoas, Cris Moraes (presente online);

– O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, André Pedroso;

– A diretora das promotorias de Justiça de Santo Ângelo, Paula Regina Mohr;

– Representante do 11º Comando de Bombeiro Militar, Tenente Tiago Rodrigues;

– A secretária municipal de Bem-Estar Animal de Santa Cruz do Sul, Bruna Mols;

– Representante do curso de Medicina Veterinária da URI, Tanara de Oliveira;

– O coordenador do setor de Bem-Estar Animal de Santo Ângelo, Carlos Marques;

– Representantes de ONGs da região;

– Lideranças regionais e locais envolvidas com a causa animal.