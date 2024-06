Cresce preocupação com pessoas em situação de rua durante o inverno

Com a chegada do inverno e as temperaturas despencando, cresce a apreensão em relação às pessoas em situação de rua, muitas delas em extrema vulnerabilidade social. Entre esses indivíduos, há uma parcela significativa que enfrenta problemas relacionados ao abuso de substâncias químicas.

Neste cenário desafiador, a falta de acesso a abrigos adequados torna-se uma questão crítica. Muitos desses indivíduos não possuem ou, por diversos motivos, optam por não recorrer às opções de acolhimento disponíveis, seja por falta de vagas, desconforto, restrições devido a regras internas ou preferência por permanecerem nas ruas.

Ontem, as temperaturas caíram abaixo dos 10 graus, agravando ainda mais a situação dessas pessoas. O frio intenso representa um sério risco à saúde e à segurança delas, aumentando a urgência de intervenções e políticas públicas eficazes para garantir sua proteção durante os meses mais rigorosos do ano.

Debate de ações

O prefeito Jacques Barbosa liderou uma reunião na manhã de quinta-feira, 23, para discutir a situação da população em situação de rua em Santo Ângelo, abordando diversas questões sociais relacionadas a essa condição. O Governo Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, realiza ações de abordagem, acolhimento, encaminhamento e tratamento para pessoas em vulnerabilidade social, incluindo aquelas com dependência química ou problemas de saúde mental.

O prefeito destacou os esforços da administração para fornecer acolhimento e acesso a programas sociais, mas ressaltou a complexidade do cenário e a necessidade de debater e encontrar alternativas. Foram discutidas as dificuldades em lidar com pessoas que ocupam espaços públicos para dormir, especialmente dependentes químicos que recusam ajuda ou encaminhamento para tratamento.

Pontos de ocupação como as rampas do Teatro Municipal e a Praça Pinheiro Machado foram citados, e a necessidade de convencer essas pessoas a aceitar encaminhamentos para tratamento ou programas sociais foi ressaltada. A Casa de Passagem, que oferece estrutura de acolhimento, enfrenta desafios como a recusa de algumas pessoas devido às regras, como banho obrigatório e proibição de consumo de substâncias.

Outra questão levantada foi o aumento do número de argentinos em situação de rua, muitos dos quais não possuem documentação. Novas reuniões serão realizadas para ampliar o debate e definir medidas, incluindo uma com as equipes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para discutir o atendimento prestado a pessoas em situação de rua encaminhadas ao local.