21ª Fenamilho encerra com grande público e consolida protagonismo regional

Interação da comissão organizadora com empreendedores da feira apontam para um grande volume de negócios. Preparativos se voltam para a 12ª FEAAGRI Missões, em 2026

A 21ª edição da Fenamilho Internacional chegou ao fim no domingo, 27, reafirmando sua força como o maior evento de Santo Ângelo e um dos principais do Noroeste gaúcho. Em cerimônia realizada no Palco Cultural Stok Center, autoridades, organizadores e lideranças celebraram uma edição marcada por público expressivo, intensa movimentação de negócios e uma programação cultural vibrante.

“Encerramos esta edição com o sentimento de missão cumprida e de termos entregado o nosso melhor. A Fenamilho não é apenas uma feira, é uma demonstração do potencial produtivo, cultural e econômico da nossa região”, destacou Luís Alberto Voese, presidente da 20ª e 21ª Fenamilho Internacional.

Voese afirmou que, embora os números finais ainda estejam sendo apurados, a interação positiva com expositores e visitantes aponta para resultados acima das expectativas. A feira reuniu uma ampla diversidade de setores – da agroindústria ao comércio, da tecnologia à cultura – e consolidou-se como um motor de desenvolvimento local e regional.

O deputado estadual Eduardo Loureiro, futuro secretário de Estado da Cultura, reforçou em seu pronunciamento o papel estratégico da Fenamilho na promoção da inovação, dos negócios e da cultura: “Eventos como a Fenamilho conectam tradição e futuro. Aqui se estimula a arte, movimenta-se a economia e se projetam oportunidades para a nossa gente”, afirmou.

O prefeito de Santo Ângelo, Nívio Braz, também reconheceu o esforço coletivo que levou ao sucesso da feira, ressaltando o trabalho incansável da comissão organizadora, dos expositores e dos servidores públicos municipais, que foram essenciais na preparação e manutenção do Parque de Exposições Siegfried Ritter.

Outro destaque durante a feira foi a realização de uma audiência pública promovida pelo deputado federal Ubiratan Sanderson, em apoio ao projeto de lei que reconhece Santo Ângelo como “Capital Nacional do Milho”. “Estamos construindo, com história e produção, esse reconhecimento nacional. E esperamos que, na 22ª edição da Fenamilho, já possamos celebrar esse título”, declarou Sanderson, na solenidade de encerramento.

A 21ª Fenamilho Internacional também evidenciou seu papel como vitrine para a agricultura familiar, inovação tecnológica, cultura e entretenimento, criando um ambiente de negócios e trocas culturais que projeta Santo Ângelo para além das fronteiras estaduais.

A cerimônia contou ainda com a presença da primeira-dama da feira, Marilise Voese; do vice-presidente da Fenamilho, José Nilton Ribeiro; vice-prefeito Carlos Alberto Gonçalves; do presidente da 12ª FEAAGRI Missões, Daniel Casarin; dos secretários municipais Vinícius Makvitz (Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação) e André Pedroso (Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano); da produtora cultural Odila Motta, além das soberanas da feira: a rainha Daniele Maísa Gabi e as princesas Ariadine Zenatti e Maria Augusta Braz. Em suas falas, as soberanas agradeceram o apoio do público e destacaram o orgulho em representar a grandiosidade do evento.

Agora, as atenções se voltam para o próximo grande evento: a 12ª FEAAGRI Missões, que acontece de 3 a 7 de setembro de 2026. Já a 22ª Fenamilho Internacional promete voltar ainda maior em 2027, com novas atrações, ainda mais negócios e, possivelmente, com o título nacional que tanto honra a história do milho na região.

A Fenamilho Internacional se consolida, assim, como muito mais que uma feira: é um verdadeiro símbolo do dinamismo, da força produtiva e do orgulho da região missioneira.

Texto: Tarso Weber | Fotos: Fernando Gomes