Joiceara da Veiga Plein assume titularidade no Conselho Tutelar de Santo Ângelo

A acadêmica Joiceara da Veiga Plein assumiu, nesta semana, a titularidade no Conselho Tutelar de Santo Ângelo. Ela ocupa a vaga deixada por Diana Konzen, que passa a atuar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação do município.

Joiceara participou da eleição para o Conselho Tutelar em outubro de 2022, quando conquistou 445 votos, garantindo a posição de primeira suplente. Agora, com a mudança na composição do órgão, ela assume oficialmente como conselheira tutelar, reforçando o compromisso com a proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes de Santo Ângelo.

A posse marca um momento de transição e continuidade no trabalho do Conselho Tutelar, que desempenha um papel fundamental na defesa dos direitos da infância e juventude na região.