Fenamilho consolida-se como vitrine do agronegócio gaúcho e atração regional

Os preparativos estão intensos no Parque de Exposições Siegfried Ritter, em Santo Ângelo, para a 21ª edição da Fenamilho Internacional, que começa neste sábado, 19 de abril, com cerimônia oficial às 9h30. A presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está confirmada para a abertura. A feira segue até o dia 27 e promete reunir milhares de visitantes, expositores e empresários da região e do Mercosul.

Durante a semana, o parque tem sido palco de ajustes finais. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, com apoio de uma força-tarefa envolvendo diversas pastas da prefeitura, atuam na pintura de sinalizações, limpeza e organização dos espaços. Paralelamente, expositores finalizam a montagem dos estandes e os últimos detalhes para receber o público.

Considerada uma das principais feiras agropecuárias e empresariais do interior gaúcho, a Fenamilho reúne produtores, empreendedores, instituições e visitantes em torno de negócios, inovação e cultura. A expectativa é de uma edição dinâmica, com participação expressiva de público de várias partes do estado e de países vizinhos.

“O parque está pronto para receber a comunidade. As comissões trabalharam com dedicação para entregar um evento à altura da importância da Fenamilho”, afirmou o presidente da feira, Luis Alberto Voese. Ao lado do vice-presidente José Nilton Ribeiro, ele destacou que os ajustes de última hora são comuns em eventos de grande porte e que tudo está sendo preparado com cuidado para garantir o sucesso da edição.

A Fenamilho 2025 já tem todos os 600 espaços de comercialização ocupados. Ao todo, 400 expositores confirmaram presença no evento. De acordo com Voese, a procura superou as expectativas e há, inclusive, uma lista de espera formada por empreendedores interessados em participar da feira.

“A demanda foi alta e os estandes se esgotaram rapidamente, o que comprova a força da Fenamilho como vitrine de negócios e oportunidades para diversos setores”, ressaltou. A diversidade dos expositores chama atenção, incluindo desde pequenos produtores da agricultura familiar até grandes marcas da agroindústria, tecnologia, máquinas agrícolas, varejo e serviços.

Mesmo com todos os espaços preenchidos, a comissão organizadora segue em diálogo com interessados para futuras oportunidades ou vagas remanescentes.

Os pavilhões funcionarão diariamente das 10h às 22h. O ingresso geral ao parque custa R$ 15. Para os shows nacionais, os acessos ao anfiteatro terão valores diferenciados, com exceção do show do cantor Mano Lima, no dia 23, que será gratuito.

A estimativa da comissão organizadora é de que cerca de 200 mil pessoas passem pelo parque durante os nove dias do evento. No entanto, a divulgação de números relacionados a negócios e vendas gerados na feira está sob avaliação.

Mais informações sobre a programação e os expositores da 21ª Fenamilho Internacional podem ser acessadas no site oficial: www.fenamilhointernacional.com.br

Confira programação completa:

19/04/2025 – Sábado

9h30min – Abertura Oficial (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

11h – Apresentação da Orquestra Monte Castelo – Claus Jerke (Local: Palco Cultural Stok Center)

13h30min – Apresentação do Coral Guarani Jeguata Pyaú – Aldeia Tekoá Pyaú (Local: Palco Cultural Stok Center)

14h – Mostra de Trabalhos Científicos (Local: Stand URI no CampoTech)

14h30min – Apresentação do Armazém do Movimento – Adriana Schadeck (Local: Palco Cultural Stok Center)

15h – Degustação de pratos à base de Milho (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

16h – Apresentação da ONG Parceiros do Bem (Local: Palco Cultural Stok Center)

18h – Noite Missioneira – Shows com Rubilar Ferreira e Odilon Bilia, Claudio Vargas e Gana Missioneira, Eduardo Maycá, Os Caraguatas, Marinês Siqueira e Família Maicá (Local: Palco Cultural Stok Center)

20/04/2025 – Domingo

14h – Mostra de Trabalhos Científicos (Local: Stand URI no CampoTech)

15h – Degustação de pratos à base de Milho (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

15h – Apresentação do Grupo de Danças Terra Degli Angelis e Coral – Etnia Italiana (Local: Palco Cultural Stok Center)

16h20min – Apresentação da Banda Aldeia (Local: Palco Cultural Stok Center)

17h20min – Apresentações Folclóricas do GTF Cel. Aparício Borges (Local: Palco Cultural Stok Center)

18h30min – Apresentação da Banda ARKHVM (Local: Palco Cultural Stok Center)

20h – Apresentação de Renato Fontana (Local: Palco Cultural Stok Center)

23h – Show Nacional com Livinho (Local: Arena P8)

21/04/2025 – Segunda-feira (feriado)

12h – Almoço Dançante do CTG Aparício Borges (Local: CTG Aparício Borges)

14h – Mostra de Trabalhos Científicos (Local: Stand URI no CampoTech)

14h – Concurso Cosplay – Anime Wars (Local: Palco Cultural Stok Center)

15h – Degustação de pratos à base de Milho (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

16h20min – Apresentação do Grupo Negras Raízes – Banda Identidade do Samba e Convidados – Etnia Afro (Local: Palco Cultural Stok Center)

17h – Lançamento Vestibular de Inverno URI Santo Ângelo (Local: Casa da URI)

17h20min – Apresentação de Danças Folclóricas do CTG Os Legalistas (Local: Palco Cultural Stok Center)

18h30min – Apresentação de Danças Folclóricas do CTG Tio Bilia (Local: Palco Cultural Stok Center)

20h – Apresentação de Marcelo Rossano (Local: Palco Cultural Stok Center)

23h – Show Nacional com Hugo e Guilherme (Local: Arena P8)

22/04/2025 – Terça-feira

8h30m às 12h – Festival Regional de Pratos Típicos do Milho – EMATER e Fenamilho Internacional (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

9h20min – Apresentação do Espetáculo KAYKA – Cia Circense Burzum (Local: Palco Cultural Stok Center)

14h – Mostra de Trabalhos Científicos (Local: Stand URI no CampoTech)

14h às 17h – Encontro de Gestores Escolares – 14ª, 17ª, 32ª e 36ª Coordenadorias Regionais de Educação com o Tema: Liderança e Motivação de Equipes (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

14h30min – Celebração dos 70 anos da ASCAR (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

14h30min – Dia da Maturidade Ativa – SESC (Local: Palco Cultural Stok Center)

15h30min – Lançamentos do Livro “Vira-Vira” – Autores: Artur Hamerski e Paulo Prado (Local: Espaço da Mecautor Concessionária)

17h30min – Apresentação de Ademar Pereira (Local: Palco Cultural Stok Center)

19h30min – Assembleia da FAGV com Presidente Vilson Noer – organização do CDL Santo Ângelo (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

19h30min – Formando Talentos: A Importância do Jovem Aprendiz na Sua Empresa (Local: Stand do Trijunto)

20h – Apresentação da Banda Scherlok (Local: Palco Cultural Stok Center)

20h30min – Lançamento da 77ª Revista “O Mensageiro” (Local: Stand do Costana Frontier Resort)

23/04/2025 – Quarta-feira

8h30min às 12h – Seminário de Juventude Rural – EMATER/RS – ASCAR e Sicredi (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

14h – Manejo de Pragas na Cultura do Milho (Local: Stand Agrícola Acker no CampoTech)

14h – Mostra de Trabalhos Científicos (Local: Stand URI no CampoTech)

14h – Degustação de pratos à base de Milho (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

14h30min – Apresentação da Peça infantil Espantosas Criaturas – Turma do Dionísio (Local: Palco Cultural Stok Center)

15h – Programa Jovem Aprendiz: do primeiro emprego a uma carreira de sucesso. (Local: Stand do Trijunto)

19h – Noite da Irrigação e das Máquinas Agrícolas (Local: Stand AGROCAMPO no CampoTech)

19h – Direitos, Conquistas e Empoderamento das Mulheres ao longo da História (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

19h30min – Business English – diferencial ou essencial? (Local: Stand do Trijunto)

19h30min – Apresentações de Danças Folclóricas do GDF Os Farroupilhas (Local: Palco Cultural Stok Center)

20h – Lançamento da Revista das Missões – Grupo Missões de Comunicação (Local: Espaço do Grupo Missões de Comunicação )

21h15min – Apresentação da Banda No Divã (Local: Palco Cultura Stok Center)

22h – Show de Mano Lima (Local: Arena P8)

24/04/2025 – Quinta-feira

8h às 18h – Dia D de Consórcio com Condições Especiais para o AGRO (Local: Stand Palmitrac / New Holland no CampoTech)

13h30min às 16h – Grande Projeto Missões: O novo momento que a Região das Missões está vivendo – Como se inserir nessa nova onda de desenvolvimento? (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

14h – Mostra de Trabalhos Científicos (Local: Stand URI no CampoTech)

14h30min – Contação de Histórias: Festa Literária “Que cola enrolada” – Jussara Graffunder (Local: Palco Cultural Stok Center)

15h – Degustação de pratos à base de Milho (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

16h às 18h – O lugar da Mulher Contemporânea x Comportamento social, essência e postura (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

18h30min – Apresentação de Maremanos Rock Band (Local: Palco Cultural Stok Center)

19h – Ambientes Produtivos de Milho – AGROFUTURA (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

19h30min – Saúde Mental no Trabalho: Produtividade Começa pelo Bem-Estar (Local: Stand do TRIJUNTO)

20h – Lançamento da Revista Tribuna VIP – Edição Especial da Fenamilho Internacional (Local: Estande do Costana Frontier)

21h – Apresentação Especial TIM MAIA – Vagnotreta (Local: Palco Cultural Stok Center)

25/04/2025 – Sexta-feira

– Dia do Suíno na gastronomia na Fenamilho – Alibem Alimentos. (Local: )

9h às 21h – Bate-Papo com Especialista em Plantadeiras (Local: Stand Palmitrac / Grunder no CampoTech)

11h – Audiência Pública Assembleia Legislativa do RS – 400 Anos das Missões Jesuíticas (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

13h às 15 h – Governança e estratégias para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

14h – Curso Arranjos Florais – Nereu Streck (UFSM) (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

14h – Mostra de Trabalhos Científicos (Local: Stand URI no CampoTech)

14h30min – Apresentação da Peça Teatral Infantil Nos Caminhos do Lixo – Acácia (Local: Palco Cultural Stok Center)

15h – Degustação de pratos à base de Milho (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

15h30min – Seminário 400 anos – Abertura e apresentação da enquete teatral “Explendor das Missões” (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

16h às 17h30min – Seminário 400 anos – Painel “O Mundo Jesuítico e o Mundo Guarani” (Local: )

16h30min – Lançamentos de Livros e Cartilhas Educativas: Dengue, Diabetes e Problemas de Visão em Crianças – Autora Dinalva Alves De Souza (Local: Pavilhão da Cultura)

18h – Entrega da Premiação do Concurso Cultural Artístico-Literário da Fenamilho (Local: Pavilhão da Cultura)

18h30min – Apresentação da Banda Os Waldos (Local: Palco Cultural Stok Center)

19h – O Agro na Atualidade – com Luis Fernando Pires e Domingos Velho Lopes (Local: Casa do Agropecuarista – Sindicato Rural de Santo Ângelo )

19h30min – Audiência Pública: Apoio da Sociedade Civil, Entidades, Câmara de Vereadores e Prefeitura ao Projeto de Lei do Deputado Federal Ubiratan Sanderson que define Santo Ângelo como Capital Nacional do Milho (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

19h30min – O Milho na Gastronomia Missioneira (Local: Stand do TRIJUNTO)

21h – Apresentação do Grupo Xixando (Local: Palco Cultural Stok Center)

22h – Show de Bandas (Energia Nova e Nave Som) (Local: Arena P8)

26/04/2025 – Sábado

8h – Café com Expositores (Local: Auditório Iglenho Araújo Burtet)

14h – Mostra de Trabalhos Científicos (Local: Stand URI no CampoTech)

15h – Degustação de pratos à base de Milho (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

14h – Apresentação do Grupo de Danças Giovanotii e Coral Etnia Italiana – Ijuí (Local: Palco Cultural Stok Center)

15h30min – Lançamentos de Livros – Livro Afluências – Acampamento da Poesia – Tema: Pedras (Local: Pavilhão da Cultura)

16h30min – Apresentação do Coral Guarani Jeguata Pyaú – Aldeia Tekoá Pyaú (Local: Palco Cultural Stok Center)

17h – Apresentação do Coral Etnia Italiana – Grupo de Danças Terra Degli Angelis – e convidados (Local: Palco Cultural Stok Center)

18h – Apresentação da Banda Loroz (Local: Palco Cultural Stok Center)

18h30min – Tecnologia no Trabalho: Os Desafios da Nova Geração Profissional (Local: Stand do TRIJUNTO)

19h30min – Social Media: colocando sua marca em evidência (Local: Stand do TRIJUNTO)

20h – Apresentação da Banda To Di Boa (Local: Palco Cultural Stok Center)

21h30min – Apresentação da Banda Trilogia (Local: Palco Cultural Stok Center)

22h – Show Nacional com Bruno Rosa (Local: Arena P8)

27/04/2025 – Domingo

12h – Costelão do GTF Cel. Aparício Borges (Local: GTF Cel Aparício Borges)

14h – Mostra de Trabalhos Científicos (Local: Stand URI no CampoTech)

14h – Apresentação de Danças Folclóricas do CTG 20 de Setembro (Local: Palco Cultural Stok Center)

15h – Degustação de pratos à base de Milho (Local: Stand Emater/RS – ASCAR no CampoTech)

16h – Apresentação do Espaço Le Petit (Local: Palco Cultural Stok Center)

17h – Oportunidades no Comércio: como iniciar e se destacar (Local: Stand do TRIJUNTO)

17h30min – Cerimônia de Encerramento Oficial (Local: Palco Cultural Stok Center)

18h – Apresentação da Banda Brown Flaschbackrock (Local: Palco Cultural Stok Center)