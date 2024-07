Apresentada programação da 11ª Feaagri Missões

Na manhã da última quinta-feira, dia 18, o prefeito Jacques Barbosa recebeu em seu gabinete os membros da comissão organizadora da 11ª Feaagri Missões, que apresentaram a programação do evento que será realizado de 4 a 8 de setembro no Parque de Exposições Siegfried Ritter.

O presidente da edição e secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Diomar Formenton, esteve acompanhado do presidente da Associação Feaagri, Daniel Casarin; produtora cultural Odila Motta; representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Oswaldino Lucca e representantes do Instituto de Ações Integradas, Oscar Diniz Neto e Claudete Cruz. Eles entregaram ao prefeito uma cesta com produtos coloniais.

EXPOSITORES

Serão 230 expositores, com espaços para mais 50 (internos e externos). São três pavilhões de comércio, indústria e serviços, artesanato, agroindústrias e Festival Cidade das Tortas com 15 participantes, além do Palco Cultural.

A organização estima 80 mil visitantes nos cinco dias de Feira, com acesso gratuito. Será cobrada apenas uma taxa para estacionamento de veículos.

PROGRAMAÇÃO

Na programação, Diomar destacou que no dia 4, na abertura do evento, será realizado o Seminário Regional de Agroindústrias, com participação de 35 municípios e apoio da Emater e Secretaria de Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Para o dia 5 está agendado o Seminário Regional de Turismo Rural, contando com representantes de 45 municípios e no dia 6 o Seminário Internacional da Erva Mate, com presenças de representantes da Argentina, Paraguai e Uruguai.

SHOWS

A programação cultural com artistas locais e shows regionais que será divulgada na próxima semana. Odila observa que serão atrações com artes circenses, intervenções teatrais e peças infantis, cosplay, danças folclóricas gauchescas e étnicas, danças urbanas, coral guarani, shows gaúchos, nativistas, rock e bandas.