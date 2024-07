Posse conjunta dos Rotary Clubs de Santo Ângelo Norte, Centro Norte e Rotaract

Na sexta-feira, dia 5, em um jantar festivo tomaram posse os conselhos diretores dos Clubes de Rotary de Santo Ângelo Norte, Santo Ângelo Centro Norte e Rotaract Club de Santo Ângelo. À frente do Ano Rotário 2024/2025 o Rotary Norte terá o companheiro Cláudio Cunha como presidente, Fernanda Carneiro presidente do Rotary Centro Norte e, Jonatã Ferreira presidente do Rotaract.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades civis, militares e lideranças políticas

Os demais Clube de Rotary estavam representados pelos Presidentes do Rotary Club de Santo Ângelo, Rotary Club de Santo Ângelo Cruz de Lorena e a Representante Distrital Assistente da Governadoria do Distrito 4660, companheira Lisiane Londero.

Também estava presente o Presidente do Rotary Club de Encarnación do Paraguay – Distrito 4845, José Orlando Torres Casco e companheiro Victor Manuel Baez, além de inúmeros associados, amigos e familiares. Os nomes das diretorias dos clubes de Rotary e de Rotaract, bem como as ações e reuniões dos clubes, podem ser conferidos nos seus respectivos perfis no Instagram: @rotarysanorte, @rotarysacnorte e @rotaractsantoangelo.

Em seus discursos os presidentes recém empossados lembraram dos projetos que terão continuidade em seus mandados bem como agradeceram a comunidade e aos demais companheiros por terem criado esperança no mundo através da magia do Rotary.