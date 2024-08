Dia 11 de agosto: Comemorações pelo Dia do Advogado

O Dia do Advogado é celebrado em 11 de agosto, em homenagem à fundação das duas primeiras faculdades de Direito no Brasil, estabelecidas em 1827 nas cidades de São Paulo e Olinda. Esta data marca um momento importante na história jurídica do país e é uma ocasião para reconhecer a contribuição fundamental da advocacia para a sociedade.

O exercício da advocacia desempenha um papel crucial na defesa da liberdade, da igualdade e da autonomia dos cidadãos, além de ser essencial para a manutenção da democracia. Advogados e advogadas são responsáveis por assegurar que os direitos dos indivíduos sejam respeitados e que a justiça seja promovida.

Neste Dia do Advogado, destacam-se o papel indispensável desses profissionais na construção e manutenção de um sistema jurídico justo e equitativo, refletindo a importância contínua da profissão na proteção das garantias fundamentais e na promoção da justiça em nossa sociedade.