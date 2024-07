Lar Isabel Oliveira Rodrigues realiza diversos eventos

O Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues, Instituição de Longa Permanência para Idosos que a 74 anos presta um serviço de extrema importância para a comunidade santo-angelense e alguns municípios vizinhos, em 23 de junho de 2024, realizou um almoço beneficente, com tarde dançante, abrilhantado pela Banda Musical Renascer, em comemoração a data. A comemoração se realizou no Clube União da Terceira Idade da Buriti (antigo Clube Flor de Maio), em espaço cedido gratuitamente, além da comida maravilhosa, feita pelas Sras. Integrantes do grupo local.

Atualmente a entidade está acolhendo 47 pessoas idosas, desses, grande parte pela assistência social, público que precisa ainda mais do nosso olhar e auxílio. Para atender os idosos, a entidade conta com 29 colaboradores, todos CLT.

Todos os eventos que a entidade vem desenvolvendo, buscam angariar fundos para a aquisição e instalação de Energia Fotovoltaica, pois entendemos a necessidade de poder oferecer aos residentes desse espaço, uma melhor qualidade de vida e bem estar, e, ao mesmo tempo buscar sustentabilidade. A festa em si, precisa ser vista como uma proposta rica, não só em valor financeiro, mas também, interação social.

Festa de interior tem sempre aquele ar de volta ao passado e, aos tempos de infância, desligar um pouco do agito da cidade, em que o corre-corre muitas vezes nos impede de prestar atenção até no sabor da refeição. È sempre um momento de descontração e alegria, de encontrar amigos e família no domingo. O almoço só foi possível, porque recebemos doações da comunidade santo-angelense, que entende a importância de colaborar com a causa da pessoa idosa. A diretoria do Lar também prestigiou o evento

A expressão “pessoa idosa” engloba uma parte fundamental da sociedade que merece respeito, valorização e suporte adequado. É importante enxergar os idosos como fontes preciosas de experiência, sabedoria e história.

Festa Julina

No dia 04 de julho aconteceu a Festa Julina, tradicional celebração brasileira do mês de junho. A ideia foi oportunizar a interação social entre os colaboradores e idosos com uma tarde bastante divertida, onde teve o “casamento á caipira”, comidas típicas e, muitas risadas com os vovôs e vovós residentes no Lar da Velhice Isabel Oliveira Rodrigues.