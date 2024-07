Atualização do Código de Postura

Na quinta-feira, dia 11, a Câmara de Vereadores de Santo Ângelo realizou uma reunião para discutir a elaboração de um novo código de postura, com o objetivo de atualizar a legislação municipal que está em vigor desde 1977. O encontro contou com a presença do presidente Felippe Terra Grass, do vice-presidente Vando Ribeiro, e de diversos vereadores e secretários municipais. A principal meta do encontro foi revisar e modernizar as normas para atender às demandas e desafios atuais da cidade.

Durante a reunião, foram abordados vários temas, incluindo a regulamentação da fiação elétrica e de telecomunicações, a publicidade e sinalização nas vias públicas, e as normas para vendedores ambulantes de bebidas. Também foram discutidas questões sobre a manutenção de terrenos abandonados, o tamanho e a conservação de calçadas, e a inclusão das estradas rurais na legislação municipal. Além disso, foi destacada a necessidade de um projeto de lei específico para a situação dos cães comunitários

O presidente da Câmara, Felippe Terra Grass, destacou a importância das discussões para a criação de projetos de lei que visem melhorar a qualidade de vida em Santo Ângelo. A nova legislação buscará alinhar as normas municipais com as necessidades atuais da comunidade, e as deliberações feitas durante a reunião servirão como base para futuras iniciativas legislativas.