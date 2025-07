Governo do RS lança edital para concessão dos aeroportos de Santo Ângelo e Passo Fundo

O Governo do Rio Grande do Sul publicou, nesta terça-feira, dia 24, o edital de concessão da Parceria Público-Privada (PPP) que contempla a operação, manutenção e ampliação dos aeroportos Sepé Tiarajú, em Santo Ângelo, e Lauro Kortz, em Passo Fundo. O investimento total previsto é de R$ 102,2 milhões, sendo R$ 66,24 milhões destinados ao terminal localizado em Santo Ângelo.

A concessão será do tipo patrocinada, com validade de 30 anos. O objetivo é modernizar a infraestrutura aeroportuária, melhorar a qualidade dos serviços prestados e criar condições para o aumento do fluxo de passageiros e de voos regionais.

Em Santo Ângelo, o projeto prevê a ampliação da área do terminal de passageiros e a construção de um novo pátio para aeronaves. “A iniciativa representa um importante avanço para o desenvolvimento regional, impulsionando o turismo e fortalecendo a economia do Noroeste gaúcho”, destacou o prefeito Nivio Braz.

A remuneração da futura concessionária será composta por aporte público, contraprestação mensal, além de receitas tarifárias e não tarifárias.

Segundo o edital, os envelopes com as propostas deverão ser entregues no dia 22 de setembro, entre 10h e 12h, na sede da B3, em São Paulo. O leilão está marcado para o dia 26 do mesmo mês, às 10h, e o vencedor será definido com base no maior desconto oferecido sobre o valor do aporte público. A assinatura do contrato está prevista para janeiro de 2026, caso o processo ocorra conforme o cronograma.