FESTIVAL CIDADE DAS TORTAS MOVIMENTA MAIS DE R$ 1,2 MILHÃO EM EDIÇÃO ALUSIVA AOS 400 ANOS DAS MISSÕES

Realizado de 3 a 7 de setembro no Centro Histórico de Santo Ângelo, o 18º Festival Cidade das Tortas recebeu mais de 30 mil visitantes, comercializou 48.299 itens de gastronomia e artesanato e gerou um impacto econômico, direto e indireto, de mais de R$ 1,2 milhão, fortalecendo negócios, a cultura e o turismo santo-angelense. Os números expressivos reafirmam o evento como um dos maiores atrativos turísticos e culturais da região.

Do total movimentado, R$ 573.558 correspondem a vendas diretas de expositores, enquanto R$ 678.558 foram investidos na realização do Festival, contemplando infraestrutura, atividades culturais, divulgação e a tradicional Torta dos 400 Anos. Desse montante, R$ 100 mil foram aplicados pelo Executivo Municipal, e o restante provém de patrocinadores, Lei de Incentivo Fiscal – Lei Rouanet (Ministério da Cultura/Governo Federal), comercialização de espaços, Sindilojas Missões e Fecomércio/Sesc/Senac.

A 18ª edição contou com 22 expositores de gastronomia, 18 de artesanato, dois de brinquedos e o espaço da Aldeia Tekoá Pyaú, além do 7º Liquida Santo Ângelo, realizado de 5 a 7 de setembro no Salão Paroquial da Catedral Angelopolitana, que reuniu 19 empresas em 28 espaços e movimentou R$ 80 mil em vendas.

O evento também integrou a comunidade escolar por meio do Festival de Bandas e do concurso “A Melhor Torta de Minha Escola”, envolvendo 13 escolas estaduais e 8 municipais. Além disso, contou com oficinas gastronômicas do Senac, mais de 30 atividades artísticas e culturais através do projeto cultural Arte e Gastronomia no Festival Cidade das Tortas (PRONAC 232769), a Torta da 18ª Edição do Festival produzida pelo Weinert & Cia Ltda, e um grande show com o cantor nativista João Chagas Leite, na noite de sábado (6), viabilizado pelo Sesc Santo Ângelo.

Com o tema “Um doce caminho pelas Missões”, o evento projetou novamente Santo Ângelo em âmbito estadual. “Esta edição, alusiva aos 400 Anos das Missões, reafirmou a capacidade que nossa cidade tem de promover grandes eventos que movimentam a economia, fortalecem negócios locais e valorizam nossa identidade cultural”, destacou o prefeito Nivio Braz.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Vinicius Makvitz, acrescentou: “Os números comprovam o sucesso desta edição. Mais de 30 mil pessoas circularam pelo Festival, gerando oportunidades para empreendedores e aproximando visitantes da riqueza cultural das Missões. Esse resultado é fruto da soma de esforços do poder público, patrocinadores, apoiadores, instituições, voluntários e expositores”, afirmou.

