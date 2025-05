INSS anuncia parceria com Correios para ampliar atendimento aos aposentados vítimas de descontos indevidos

O INSS anunciou uma parceria com os Correios para ampliar o atendimento presencial aos aposentados e pensionistas vítimas dos descontos indevidos. A cooperação foi anunciada na manhã da última quinta-feira, dia 22, pelo ministro da Previdência Social, o presidente do INSS e a diretora de Governança e Estratégia dos Correios. O acordo estabelece o atendimento presencial em 4.730 agências dos Correios em todos os estados do país, a partir do dia 30 de maio. Para a prestação desse serviço, 20 mil funcionários dos Correios vão passar por um treinamento a partir da próxima segunda-feira, dia 26.

Os beneficiários vão poder solicitar, nas agências, a consulta de descontos indevidos. Essa parceria tem o objetivo de alcançar principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de acessar o aplicativo “Meu INSS” e ligar na Central 135. Durante a coletiva de anúncio da parceria, o presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., disse que eles também estudam uma busca ativa por meio das duas instituições, para encontrar as pessoas que não conseguirem realizar esses procedimentos. Essa busca ativa consideraria comunidades ribeirinhas, quilombolas e populações mais vulneráveis. O presidente do Instituto também alertou para outros possíveis golpes:

“Nem o INSS e nem os Correios mandam carta, mandam mensagem, mandam WhatsApp e ligam para você. É você que procura, é você que entra no aplicativo, é você que entra na página, é você que liga no 135, é você que vai nos Correios. E para o seu atendimento nos Correios, ninguém precisa te levar às agências. Você não precisa ser assistido por ninguém. O atendente dos Correios vai te receber da melhor maneira possível para poder fazer esse requerimento”.

Com informações EBC.