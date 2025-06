Santo Ângelo recebe nova edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa neste sábado, dia 14

Santo Ângelo será novamente uma das cidades-sede do Festival Paralímpico Loterias Caixa, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A primeira edição de 2025 será realizada neste sábado, dia 14, no Ginásio da URI Santo Ângelo, reunindo mais de 150 crianças e adolescentes com e sem deficiência de escolas públicas e privadas do município e região.

Com o objetivo de promover a inclusão e ampliar o conhecimento sobre o paradesporto, o evento oferece oficinas práticas em três modalidades paralímpicas: esgrima em cadeira de rodas, futebol de cegos e vôlei sentado. Os participantes serão divididos em grupos, permitindo que todos tenham contato com as três práticas de forma simultânea e interativa.

Além das oficinas, todos os participantes receberão camiseta oficial, lanche e água. A organização local está comprometida em garantir um ambiente seguro, educativo e acolhedor para todos os envolvidos.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente através desse link.

Para mais informações, entre em contato com (55) 996843553.

Apoio

Em Santo Ângelo, o evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Cultura e Esporte, Educação e Saúde, além da parceria da URI Santo Ângelo, do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (CREF2/RS), do SESC e da APAE Santo Ângelo.