Final do futebol de campo será neste domingo

Amanhã, dia 18, acontecerá a final do campeonato municipal de futebol de campo, promovido pela Secretaria de Cultura e Esportes e o SESC. O jogo decisivo será no Estádio Municipal Carlos Wilson Schroeder, às 15 horas, entre Ponte Preta/Resenha e Bar do Nono. A Ponte Preta/Resenha venceu o Lajeadense por 2 a 0 nas semifinais, enquanto o Bar do Nono derrotou o Real Missões por 1 a 0. A premiação será entregue após a partida. O campeonato contou com 16 equipes, divididas em quatro grupos, passando por etapas eliminatórias até a final.