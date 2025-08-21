Amauri Lírio celebra 30 anos de carreira em noite de gala no Clube Gaúcho

O jornalista, comunicador e colunista social Amauri Lírio comemorou, no último sábado, dia 16, três décadas de trajetória na comunicação. A celebração, realizada no Clube Gaúcho, reuniu um grande público que lotou as dependências da tradicional casa de eventos, transformando a noite em um marco para o colunismo social da região.

Entre os destaques da programação esteve a entrega da encadernação do ano de 2024 pela “arquivista oficial do Briefing Social”, dona Flora Wolf, gesto simbólico que ressaltou a importância da preservação da memória jornalística. Outro momento especial foi o lançamento do livro O lado bom da vida, escrito pela professora Dinalva Alves de Souza, obra que narra a trajetória de Amauri desde a infância até o reconhecimento conquistado no meio da comunicação.

Após o jantar, uma sobremesa especialmente criada em homenagem aos 30 anos de carreira do jornalista emocionou os presentes. A festa se encerrou com a pista de dança tomada por convidados, celebrando em grande estilo o legado e o sucesso de Amauri Lírio.