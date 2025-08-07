Rodoviária de Santo Ângelo mudará de endereço até o final de agosto

Terminal funcionará até 30 de agosto no local atual e deve ser transferido para as margens da RS-344. Venda do prédio alimenta especulações sobre a construção de um shopping.

A tradicional rodoviária de Santo Ângelo está prestes a mudar de endereço. A informação foi confirmada pela diretora do terminal, Denise Basso, que informou que a operação no prédio atual será encerrada até o dia 30 de agosto. A alteração ocorre em função da venda do imóvel onde hoje funciona a estrutura, com valor de transação estimado em mais de R$ 5 milhões.

Funcionando desde a década de 1970, a rodoviária atual é um dos pontos de mobilidade mais tradicionais da cidade. No local, operam atualmente as empresas Ouro e Prata, Unesul, Real Reunidas e Viação Santa Cruz, atendendo uma média de 17 mil pessoas por mês. Aproximadamente 40 linhas intermunicipais e interestaduais conectam Santo Ângelo a diversas cidades da região e outros estados.

Com a mudança confirmada, o novo endereço está oficialmente definido, sendo na Avenida Ipiranga, 1359, nas proximidades da RS 344. A diretora do terminal informou que o espaço deve ser mais compacto, adequado à demanda atual, e que a nova sede provavelmente será instalada nas margens da RS-344. “Atualmente, não necessitamos de um espaço tão grande quanto o que ocupamos hoje”, explicou Denise Basso.

Os serviços seguirão normalmente durante a transição. A Secretaria Municipal de Planejamento e o setor de Transportes acompanham o processo para garantir que o novo terminal ofereça estrutura adequada, conforto e segurança aos usuários.

Sobre o futuro do prédio atual, Denise esclareceu que, como locatários, não foram informados oficialmente sobre o destino do imóvel. No entanto, especulações apontam que o espaço poderá abrigar um shopping center, em razão da localização estratégica e do potencial comercial da área.

A mudança representa um novo capítulo na história da rodoviária de Santo Ângelo, que continua sendo um elo fundamental para o transporte regional e interestadual, conectando pessoas e histórias há mais de cinco décadas.