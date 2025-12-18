Iniciou o pagamento do IPVA 2026

O governo do Rio Grande do Sul divulgou as regras, prazos e descontos para o pagamento do IPVA 2026, oferecendo diversas opções para que os proprietários de veículos possam economizar. As vantagens incluem descontos por antecipação, benefícios cumulativos para bons motoristas e participantes da Nota Fiscal Gaúcha, além da possibilidade de parcelamento sem juros. A seguir, estão os principais pontos anunciados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz/RS).
O calendário do IPVA 2026 mantém a opção de pagamento antecipado, com descontos progressivos e possibilidade de parcelamento em até 6 vezes. As consultas podem ser feitas no site do DetranRS mediante login Gov.br, e os pagamentos começaram em 16 de dezembro de 2025.
Descontos para pagamento antecipado (dezembro/2025)
-3% de desconto direto.
-Evita o reajuste de 4,43% da UPF/RS, gerando redução total potencial de 7,43%.
-Com os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão, o desconto pode chegar a 25,69%.
-Cerca de 900 mil veículos podem aproveitar o desconto máximo.
Descontos por pagamento antecipado em 2026
Até 31/01: 3%
Até 27/02: 2%
Até 31/03: 1%
-No vencimento em 30/04: sem desconto de antecipação.
Com benefícios, os descontos máximos chegam a 22,40% (jan), 21,60% (fev) e 20,80% (mar).
Desconto Bom Motorista
-15%, 10% ou 5%, dependendo do período sem infrações.
-920 mil veículos terão o benefício máximo, somando R$ 235 milhões em descontos.
Desconto Bom Cidadão (NFG)
-5%, 3% ou 1%, conforme o número de notas fiscais cadastradas.
-Recorde: 908 mil veículos contemplados.
Parcelamento em 6 vezes
-Sem juros.
-Deve iniciar obrigatoriamente em janeiro de 2026 (até 30/01).
-Parcelas de jan/fev/mar mantêm os descontos de 3%, 2% e 1%.
-Pagamento por Pix exige um novo QR Code a cada mês.
Pagamento em parcela única
-Prazo final: 30 de abril de 2026.
Como e onde pagar
-Informar placa + Renavam nos bancos credenciados ou pelo site/app oficial.
-Pagamento disponível em Banrisul, BB, Bradesco, Sicredi, lotéricas da Caixa e via Pix.
Alerta de golpes
O governo não envia links nem boletos. Sempre verifique:
-Nome: IPVA SEFAZ/RS
-CNPJ: 87.958.674/0001-81
Alíquotas do IPVA
-3%: automóveis e camionetas
-2%: motocicletas
-1%: caminhões, ônibus, micro-ônibus e veículos de locadora
Frota do Estado
Total: 7.989.721 veículos
Tributáveis: 51,9%
Isentos: 48,1%
Com informações Detran/RS