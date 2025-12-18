Iniciou o pagamento do IPVA 2026

O governo do Rio Grande do Sul divulgou as regras, prazos e descontos para o pagamento do IPVA 2026, oferecendo diversas opções para que os proprietários de veículos possam economizar. As vantagens incluem descontos por antecipação, benefícios cumulativos para bons motoristas e participantes da Nota Fiscal Gaúcha, além da possibilidade de parcelamento sem juros. A seguir, estão os principais pontos anunciados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz/RS).

O calendário do IPVA 2026 mantém a opção de pagamento antecipado, com descontos progressivos e possibilidade de parcelamento em até 6 vezes. As consultas podem ser feitas no site do DetranRS mediante login Gov.br, e os pagamentos começaram em 16 de dezembro de 2025.

Descontos para pagamento antecipado (dezembro/2025)

-3% de desconto direto.

-Evita o reajuste de 4,43% da UPF/RS, gerando redução total potencial de 7,43%.

-Com os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão, o desconto pode chegar a 25,69%.

-Cerca de 900 mil veículos podem aproveitar o desconto máximo.

Descontos por pagamento antecipado em 2026

Até 31/01: 3%

Até 27/02: 2%

Até 31/03: 1%

-No vencimento em 30/04: sem desconto de antecipação.

Com benefícios, os descontos máximos chegam a 22,40% (jan), 21,60% (fev) e 20,80% (mar).

Desconto Bom Motorista

-15%, 10% ou 5%, dependendo do período sem infrações.

-920 mil veículos terão o benefício máximo, somando R$ 235 milhões em descontos.

Desconto Bom Cidadão (NFG)

-5%, 3% ou 1%, conforme o número de notas fiscais cadastradas.

-Recorde: 908 mil veículos contemplados.

Parcelamento em 6 vezes

-Sem juros.

-Deve iniciar obrigatoriamente em janeiro de 2026 (até 30/01).

-Parcelas de jan/fev/mar mantêm os descontos de 3%, 2% e 1%.

-Pagamento por Pix exige um novo QR Code a cada mês.

Pagamento em parcela única

-Prazo final: 30 de abril de 2026.

Como e onde pagar

-Informar placa + Renavam nos bancos credenciados ou pelo site/app oficial.

-Pagamento disponível em Banrisul, BB, Bradesco, Sicredi, lotéricas da Caixa e via Pix.

Alerta de golpes

O governo não envia links nem boletos. Sempre verifique:

-Nome: IPVA SEFAZ/RS

-CNPJ: 87.958.674/0001-81

Alíquotas do IPVA

-3%: automóveis e camionetas

-2%: motocicletas

-1%: caminhões, ônibus, micro-ônibus e veículos de locadora

Frota do Estado

Total: 7.989.721 veículos

Tributáveis: 51,9%

Isentos: 48,1%

Com informações Detran/RS