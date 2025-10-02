Escola da URI encanta público com a “Noite dos Talentos 2025”

Sorrisos, aplausos e muita emoção marcaram a Noite dos Talentos 2025, promovida pela Escola da URI na última sexta-feira, 26 de setembro. O ginásio de esportes ficou completamente lotado, com mais de 1.200 familiares e convidados ocupando todas as arquibancadas para prestigiar um dos eventos culturais mais tradicionais da instituição.

Sob o tema “Séries de Televisão”, o espetáculo reuniu alunos desde o 1º ano das Séries Iniciais até as turmas do 3º ano do Ensino Médio em uma noite mágica e cheia de criatividade. Com duração de 4 horas, foram apresentadas 17 performances que combinaram dança, interpretação teatral e muita originalidade.

A noite começou com uma oficina de ginástica, que aqueceu o público e abriu o caminho para uma apresentação especial: a performance de “A Grande Família”, encenada pela direção e professores da Escola da URI. Uma homenagem simbólica que reforçou o espírito de união entre a equipe escolar e a comunidade educativa.

Logo após, o diretor da escola, Cristiano Weber, subiu ao palco para dar as boas-vindas ao público. Em sua saudação, destacou o talento e a dedicação dos alunos, celebrando o empenho das crianças e adolescentes na preparação do evento. “Os talentos de nossos alunos nos surpreenderam mais uma vez. Que todos desfrutem de um grande espetáculo nesta noite tão especial”, afirmou.

A Diretora-Geral da URI campus Santo Ângelo também esteve presente, trazendo uma mensagem de carinho e apoio aos alunos e familiares, reforçando a importância de momentos como esse para celebrar a cultura e fortalecer os laços comunitários.

Entre as apresentações, o público foi transportado para universos repletos de magia, nostalgia e aventura. Performances inspiradas por séries como “The Umbrella Academy”, “La Casa de Papel”, “The Simpsons”, “Walking Dead”, “RBD” e “Power Rangers” elevaram o nível de entusiasmo da plateia.

A programação também incluiu apresentações animadas de produções voltadas ao público infantil, como “Show da Luna”, “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul” e “Descendentes”, que arrancaram aplausos calorosos dos familiares.

Destaque especial foi dado à performance de “A Máquina do Tempo do Vovô”, que reuniu elementos de dança e teatro para criar uma narrativa cheia de emoções. Outras apresentações que conquistaram o público foram inspiradas em séries icônicas como “Glee: Em busca da Fama”, “Um Maluco no Pedaço”, “Cobra Kai” e “Miraloucos”, mostrando a criatividade dos alunos e a dedicação das equipes pedagógicas.

A “Noite dos Talentos 2025” reforçou o compromisso da Escola da URI em valorizar a expressão artística e o desenvolvimento integral de seus estudantes. Além disso, o evento foi uma celebração da parceria entre a escola, os alunos e suas famílias, destacando o papel essencial da cultura na formação das novas gerações.