Rotaract celebrou seus 19 anos servindo a comunidade

O Rotaract Club de Santo Ângelo completou seus 19 anos atuando na comunidade santo-angelense com uma reunião festiva tendo a presença de companheiros dos clubes de Santo Ângelo e também convidados especiais. Fundado na década de 70, o clube viria a ser o Rotaract mais antigo do Brasil em funcionamento, no entanto passou um tempo desativado e teve sua reativação em Outubro de 2006. Junto com a comemoração de aniversário do clube, tomou posse como associada do clube a agora oficialmente companheira Allana Murmann, o clube fica imensamente feliz em poder recebê-la como companheira e deseja que tenhas uma excelente trajetória na família rotaria!

O Dia do Convidado também foi realizado na mesma oportunidade. Após a reunião saboreamos um delicioso jantar feito pelos companheiros Cléber Tuzin, Marcio Ribas e Fábio Simon (agradecemos o patrocionio da deliciosa carne de porco e dos galetos ofertados pelos pelos companheiros) do Rotary Norte e pela Mathilde, nossa amiga número 1 do clube! Agradecimento especial também pela presença, e pela maravilhosa torta de abacaxi presenteada ao clube, das companheiras Rozaine Gomes, Fernanda Carneiro e Rosângela Chimóia do Rotary Centro Norte.