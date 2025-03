Aberta oficialmente a Campanha da Fraternidade 2025 em Santo Ângelo

Aberta oficialmente a Campanha da Fraternidade 2025, com o tema “Fraternidade e Ecologia Integral”. Em 2025, o tema escolhido para a Campanha da Fraternidade é: “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema: “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31). Esta campanha, que acontece desde 1964, tem como foco a conscientização sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente e da nossa casa comum.

Segundo o Bispo Dom Liro Vendelino Maurer, o objetivo da campanha deste ano é “conscientizar as pessoas de que precisamos cuidar do nosso planeta, que é a casa que Deus nos deu”. Dom Liro acrescenta que também há uma preocupação com as mudanças climáticas, a seca e o calor. Dessa forma, é necessário atentar para pequenas práticas sustentáveis, como o cuidado com a água e o descarte correto de resíduos.

Na última quarta-feira de cinzas, dia 5, uma missa na Catedral de Santo Ângelo marcou a abertura oficial da Campanha da Fraternidade na Capital Missioneira, bem como o início da Quaresma.

Para os católicos, a Quaresma é um “período de preparação para a Páscoa, um período de conversão, de mudança no rumo da nossa vida”, destacou Dom Liro. O período quaresmal inicia na quarta-feira de cinzas e se encerra na quinta-feira santa. Para o religioso, a participação nos encontros e missas reforça o objetivo de transformação e fraternidade proposto pela campanha.