Festival Internacional de Teatro Cidade dos Anjos

O Festival Internacional de Teatro (FIT) Cidade dos Anjos 2025 inicia nesta terça-feira (25) e segue até o próximo sábado (29). Em sua sexta edição, o evento celebra dez anos de história e se consolida como um dos principais festivais do gênero no Sul do Brasil, sendo idealizado por artistas locais e realizado pela Associação Cultural e Artística Cidade dos Anjos (Acacia).

Realizado no Clube Gaúcho, o FIT Cidade dos Anjos 2025 apresentará uma programação diversificada, com espetáculos voltados tanto ao público infantil quanto ao adulto. Nesta edição, o festival reúne companhias de teatro de diferentes regiões do Brasil – incluindo Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais – e grupos internacionais da Argentina e do Uruguai, ampliando o intercâmbio cultural e a pluralidade artística.

O FIT Cidade dos Anjos conta com apoio da Prefeitura de Santo Ângelo, por meio das Secretarias Municipais de Cultura e Esporte e de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, reforçando o compromisso da Administração Municipal com a promoção da cultura, a valorização dos artistas e o fortalecimento da economia criativa na cidade.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla e na sede do Clube Gaúcho, com valores entre R$ 10,00 e R$ 20,00.

28/11 (sexta-feira)

9h30: “Coração em Chagas” (Adulto)

Cidade/Estado: Ponta Grossa/PR – Grupo de Teatro Científico da UEPG

Sinopse: Retrato poético e humano de Carlos Chagas, unindo ciência, arte e empatia em um espetáculo sobre descobertas e compaixão.

14h30: “Recicla Clown” (Infantil)

Cidade/Estado: Tramandaí/RS – Clown Center

Sinopse: Entre gargalhadas e confusões, a palhaça Corvina tenta ensinar seu vizinho a cuidar do planeta. Uma palhaçaria educativa sobre respeito e consciência ambiental.

21h30: “medea(i)material” (Monólogo Adulto)

Cidade/Estado: Rio Grande/RS – Duo Duou

Sinopse: Medéia, presa e à beira do exílio, revisita sua trajetória trágica e resgata a força de sua ancestralidade feminina.

29/11 (sábado)

9h30: Masterclass

Tema: 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Rio Grande do Sul.

18h30: Peça Especial

Espetáculo de encerramento do FIT Cidade dos Anjos.

19h: Cerimônia de Premiação

Encerramento do festival, entrega de troféus e homenagem aos destaques do FIT 2025.

19h30: “Repu’ajejúta Paraguaí” (Adulto Internacional)

Cidade/País: Encarnación/Paraguai – Elenco de Teatro ROCEMI

Sinopse: Drama histórico sobre a Guerra da Tríplice Aliança, resgatando a resistência e a dor do povo paraguaio.