Delegação do PT de Santo Ângelo participa do 24º Encontro Estadual do partido em Porto Alegre

Companheiros do Partido dos Trabalhadores de Santo Ângelo participaram, no último domingo (30), do 24º Encontro Estadual do PT, realizado no tradicional Hotel Embaixador, no Centro de Porto Alegre. Representaram o município o presidente do diretório local, Jonatã Ferreira, o ex-vereador Gilberto Corazza, Tiago Max (assessor da deputada estadual Laura Sito), Antônio Braga (vice-presidente da Coordenação Regional do PT Missões) e o militante Adelmo Weber. Além disso, acompanhou a delegação missioneira o militante de São Miguel das Missões, Toledo, assessor do deputado Marcon.

O encontro reuniu militantes petistas de todas as regiões do Rio Grande do Sul, que lotaram os salões do hotel para acompanhar a definição oficial das pré-candidaturas do partido para as eleições de 2026.

Durante o evento, o deputado estadual Edegar Pretto foi confirmado como pré-candidato do PT ao governo do Estado. Já o deputado federal Paulo Pimenta foi oficializado como pré-candidato ao Senado. A outra vaga para a disputa ao Senado foi reservada à jornalista e ex-deputada Manuela D’Ávila, que deve oficializar sua filiação ao PSOL nos próximos dias. Manuela esteve presente e foi recebida com forte entusiasmo pela militância, reforçando, ao lado de Pimenta, o clima de unidade e parceria entre as forças de esquerda.

Também ficou definido que a indicação para a vaga de vice-governador será oferecida a um partido aliado, como estratégia para fortalecer a Frente Ampla que o PT busca construir para a disputa de 2026.

Com grande participação de lideranças políticas, movimentos sociais e militância histórica, o encontro reafirmou o posicionamento do PT gaúcho para disputar o comando do Palácio Piratini. Em seus discursos, Pretto destacou a reconstrução do Estado e o compromisso com pautas sociais, enquanto Pimenta ressaltou a importância de garantir representação no Senado para defender os interesses do Rio Grande do Sul e o projeto nacional do partido.

Marcado por demonstrações de unidade interna e articulação com setores da esquerda ampliada, o encontro consolidou o início oficial da caminhada eleitoral petista rumo a 2026 — com a presença ativa e engajada da delegação de Santo Ângelo.