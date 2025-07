Partido dos Trabalhadores elege sua nova diretoria

O Partido dos Trabalhadores realizou em todo o país no domingo, dia 6, o Processo de Eleição Direta, por meio do qual os filiados elegem a presidência do Partido em nível nacional, estadual e municipal, assim como uma chapa para os diretórios, também nos três níveis. Em Santo Ângelo, o PED foi realizado das 9h às 17h, na Câmara de Vereadores, onde os filiados escolherem entre duas chapas inscritas

O resultado apontou como vencedor para Presidente Municipal Jonatã Ferreira e como vencedora para o Diretório Municipal, a chapa Compromisso com a Democracia e as Lutas Populares.

De acordo com o atual presidente do PT Municipal, Adelmo Fonseca, a eleição “Fortalece o partido e ajuda na mobilização visando os próximos desafios especialmente as eleições gerais de 2026. Teremos uma nova comissão Executiva, e também o Diretório com muita energia para trabalhar pela reeleição do projeto que esta mudando o País e melhorando a vida dos Brasileiros”.

Na opinião do presidente eleito, Jonatã Ferreira, “Pretendemos conduzir o PT com diálogo, fortalecendo as bases do partido e estimulando a participação popular nas decisões partidárias. Acredito que o PT precisa estar cada vez mais próximo da militância e das comunidades, ouvindo, construindo coletivamente e atuando com firmeza nas lutas sociais e democráticas”, diz.