Posse da Nova Diretoria do PT de Santo Ângelo reúne autoridades e militância

No último sábado, 6 de setembro, o Sindicato dos Comerciários foi palco da festa de posse da nova Diretoria do Partido dos Trabalhadores de Santo Ângelo, gestão 2025/2029. O evento foi marcado pela ampla participação de filiados, convidados especiais e autoridades locais.

Entre as presenças destacaram-se o vereador Cristian Fontela, líder da bancada na Câmara Municipal, o deputado federal Elvino Bohn Gass, a suplente do senador Paulo Paim, Cleonice Back, e Íris de Carvalho, representando o Diretório Estadual do PT. Também prestigiaram a solenidade Andreia Bernardi e Rosane Stocker (PDT), Ademir Machado (PSB), Vitor Benedetti (PCdoB) e Telismar Lemos (PSOL).

A celebração contou ainda com a animação dos companheiros Alex Durães e Norberto Chemim, que garantiram música e descontração à noite. A direção municipal agradeceu a todos os militantes que contribuíram na ornamentação, na cozinha, na copa e, em especial, aos churrasqueiros que ajudaram a tornar o encontro possível.

Na ocasião, foi reafirmado o compromisso do PT com as lutas sociais dos trabalhadores e trabalhadoras, a defesa da juventude, das mulheres, da diversidade, da educação e da cultura popular. A nova gestão reforçou, ainda, sua determinação em apoiar a reeleição do presidente Lula, além dos representantes estaduais e federais do partido.