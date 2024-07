Farmácia Bem Estar reinaugura com novidades e compromisso com a qualidade no atendimento

Na última segunda-feira, 8 de julho, a Farmácia Bem Estar realizou a sua reinauguração em um evento que marcou o início de uma nova fase para a tradicional farmácia localizada na zona norte da cidade. Com a presença de clientes, amigos e parceiros, a reinauguração foi um sucesso e trouxe à tona as principais novidades e melhorias para a comunidade local.

Os proprietários Luciano Rapachi e Cleonara de Souza foram os anfitriões da cerimônia, que contou com uma série de promoções para celebrar a nova fase da farmácia.

Cleonara de Souza, que também atua como farmacêutica responsável, destacou seu compromisso em oferecer um atendimento de excelência, baseado na atenção personalizada e na orientação adequada para os clientes.

Entre os principais destaques da reinauguração está a ampliação dos serviços oferecidos pela Farmácia Bem Estar. A farmácia conta com uma linha completa de medicamentos do Programa Farmácia Popular, que oferece remédios essenciais com preços acessíveis para a população. Esta iniciativa faz parte do esforço contínuo da farmácia para proporcionar soluções de saúde de qualidade a preços justos.

A reinauguração também trouxe uma série de promoções e ofertas especiais, que estarão disponíveis para os clientes. Estas ofertas incluem descontos em medicamentos e produtos de saúde, visando proporcionar uma experiência de compra mais vantajosa para todos que visitarem o estabelecimento.

Cleonara de Souza, farmacêutica responsável, expressou seu entusiasmo com a nova fase da farmácia: “Estamos muito felizes com a recepção do público e com as novas oportunidades que esta reinauguração nos proporciona. Nosso objetivo é oferecer um atendimento que vá além das expectativas e que contribua para o bem-estar de toda a comunidade.

A Farmácia Bem Estar se destaca pela qualidade de seu atendimento e pela ampla gama de produtos e serviços que oferece. A reinauguração simboliza um compromisso renovado com a saúde e o bem-estar dos clientes, consolidando ainda mais a posição da farmácia como uma referência no setor.

Para mais informações sobre produtos e promoções, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (55) 3313-6280 ou no endereço Avenida Salgado Filho, n° 920, bairro Aliança ou pelas redes sociais.