Médico Renato Salzano é o novo provedor do Hospital Regional das Missões

A partir desta sexta-feira, 12, o Dr. Renato Salzano passa a ser o provedor do Hospital Regional das Missões. Ele assume a posição anteriormente ocupada por Marlon Medeiros, que precisou deixar o cargo devido a compromissos pessoais.

Marlon havia assumido após renunica da provedora Isabel cristina “Mana” Camera, ocorrida em 28 de junho, após saída do diretor administrativo, faltando quatro meses para o término de sua gestão.

Dr. Salzano, até então, exercia a função de vice-provedor na gestão vigente.

O provedor

Renato Salzano é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1982). Possui Residência Médica em Medicina Geral e Comunitária, Especialização em Medicina Desportiva e Saúde Escolar , Administração Hospitalar, Docência para o Ensino Superior e MBA em Gestão de Negócios e Finanças Cooperativas. Atualmente é Tenente Coronel QOES da reserva da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Médico Plantonista da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo e da Unimed Missões.

Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Medicina Interna, atuando principalmente nos seguintes temas: Medicina Interna e Saúde Mental. Foi professor da disciplina de Citologia, Histologia e Embriologia no Curso de Fisioterapia e Embriologia no Curso de Biomedicina do Instituto do Ensino Superior de Santo Ângelo. Atuava desde abril de 2021 como Diretor Técnico do Hospital regional das Missões.