Gripe: Santo Ângelo inicia campanha de vacinação com 245 doses aplicadas no primeiro dia

A Campanha de Vacinação contra a Influenza 2025 começou no último domingo, 6 de abril, em Santo Ângelo, com uma ação especial no Brique da Praça, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Durante a atividade, foram aplicadas 245 doses da vacina.

Desde segunda-feira, 7 de abril, a imunização também está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Nesta primeira etapa da campanha, as doses são destinadas exclusivamente aos grupos prioritários.

A vacinação é a principal forma de prevenir a gripe, especialmente nos períodos de maior circulação do vírus. A imunização ajuda a reduzir complicações, internações e óbitos relacionados à doença. As vacinas utilizadas neste ano são trivalentes, oferecendo proteção contra três cepas do vírus influenza: dois subtipos do tipo A (H1N1 e H3N2) e um do tipo B.

Vacina no calendário anual para novos grupos

A novidade em 2025 é a inclusão da vacina contra a influenza no Calendário Nacional de Vacinação para três grupos:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Idosos a partir de 60 anos

Gestantes

Para esses públicos, a vacina estará disponível durante todo o ano, conforme a chegada de novas doses.

Grupos prioritários com meta mínima de 90% de cobertura vacinal:

Crianças (6 meses a menores de 6 anos)

Idosos (a partir de 60 anos)

Gestantes

Demais grupos prioritários incluídos na campanha:

Puérperas

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde

Professores (ensino básico e superior)

Profissionais das forças de segurança, salvamento e das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e intermunicipal)

Trabalhadores portuários

Funcionários dos Correios

População privada de liberdade (incluindo adolescentes sob medidas socioeducativas de 12 a 21 anos)

Servidores do sistema prisional

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e condições clínicas especiais (independentemente da idade)

Locais de vacinação

A vacina está disponível em todas as UBSs do município. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde orienta que crianças com menos de 3 anos recebam a dose em uma das salas de vacinação específicas.

Unidades com sala de vacinação:

ESF São Carlos

ESF União

ESF Sububski

ESF Rogowski

ESF Dytz

ESF Nova

ESF Indubras

Sala de Vacinas Central

ESF Sepé

Unidades sem sala de vacinação (encaminhamento necessário):

ESF Buriti

ESF Dido

ESF Haller

ESF Castelarim

UBS Braga

Posto 22 de Março / ESF Cohab

ESF Aliança

ESF Centro Sul

Vacinação para acamados

Familiares de pessoas acamadas residentes em Santo Ângelo podem agendar a vacinação domiciliar pelo WhatsApp: (55) 99707-1919.