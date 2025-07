Insegurança marca o antigo posto 22 de Março em Santo Ângelo

Fechado para reformas desde 2023, prédio do antigo posto de saúde vira ponto de uso de drogas e preocupa moradores da região

O prédio onde funcionava o Posto de Saúde Dr. Ernesto Nascimento Sobrinho, conhecido popularmente como Posto 22 de Março, na zona norte, em Santo Ângelo, encontra-se em situação de abandono e tem gerado crescente preocupação entre moradores e trabalhadores da região. Fechado desde 2023 para uma prometida reforma, o local segue com obras paralisadas, enquanto os serviços de saúde foram transferidos provisoriamente para um imóvel alugado, situado na Rua Borges de Medeiros, em frente ao Cemitério Sagrada Família.

O prédio original está cercado por tapumes, mas a estrutura deteriorada permite o acesso irregular ao interior. Janelas quebradas, telhas removidas e sinais de invasão evidenciam a falta de vigilância. Uma trabalhadora do entorno, que preferiu não se identificar por segurança, relatou ter presenciado, por volta das 7h da manhã, um homem saindo do local, pulando os tapumes. “Eles entram para dormir, usar drogas. É muito triste e perigoso para quem passa por aqui cedo”, desabafou.

A situação é visível para quem circula pela área: algumas janelas estão abertas, partes do telhado foram arrancadas, e não há qualquer indício de avanço nas obras anunciadas. O cenário de abandono contrasta com a importância histórica e social do posto, que por anos atendeu à população, sendo antes da abertura da UPA uma unidade de pronto atendimento.

Moradores cobram providências das autoridades e temem que o imóvel continue servindo como esconderijo para ações ilícitas. Além dos riscos à segurança, cresce também o sentimento de descaso com um patrimônio público que deveria estar servindo à comunidade.

Até o fechamento desta edição, não havia informações atualizadas da Prefeitura sobre a previsão de retomada das obras ou destinação futura do prédio. Enquanto isso, a população convive com o abandono e a insegurança no local.