Santo Ângelo dá início ao Setembro Amarelo com programação de conscientização e prevenção ao suicídio

Na tarde da última terça-feira, dia 2, o Centro Municipal de Cultura foi palco da abertura oficial do Setembro Amarelo em Santo Ângelo. O evento teve como destaque a palestra da psicóloga Cristina Scherbaum, que abordou o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”. A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Carlos Gonçalves, do secretário de Saúde Flávio Christensen e de profissionais da área da saúde.
Durante todo o mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde realizará uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo, campanha voltada à conscientização e prevenção ao suicídio. As ações incluem palestras, rodas de conversa, terapias comunitárias e atividades educativas, com a participação de psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e equipes das ESFs e CAPS do município.
A programação acontece em diversas unidades de saúde e espaços comunitários, contemplando diferentes públicos, incluindo crianças, adolescentes e famílias. “O Setembro Amarelo reforça a importância de falar, ouvir e apoiar. Convidamos todos para participarem das ações, lembrando que o diálogo e o acolhimento podem salvar vidas”, afirmou o secretário Flávio Christensen.
Confira a programação completa:
04.09 | 14h | SF Buriti
Roda de Conversa conduzida pelo psicólogo Tales Almeida sobre o tema “Pela valorização da vida”
05.09 | 9h | ESF São Carlos
Roda de Conversa conduzida pela equipe do ESF
Grupo Terapêutico conduzido pela enfermeira Simone Pires
06.09 | 13h30 | ESF Ditz
Palestra com a psicóloga Francesca Gunsch sobre o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”
08.09 | 14h | CREAS
Palestra para o grupo de Adolescentes acompanhados pelo PAEFI com a assistente social Marla Lurdes Figueiredo e a psicóloga Raquel Hamerski, sobre o tema “Prevenção ao suicídio e valorização da vida”
09.09 | 9h | ESF Rogowski
Palestra com a psicóloga Francesca Gunsch sobre o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”
10.09 | 9h | UBS Aliança
Palestra com a psicóloga Francesca Gunsch sobre o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”
10.09 | 14h | CRAS CSU
Roda de conversa com a assistente social do CRAS Milena Dorneles sobre o tema “Setembro Amarelo: quando falamos, salvamos”
11.09 | 14h | ESF São Carlos
Roda de conversa conduzida pela equipe do ESF
12.09 | 14h | Auditório da Secretaria Municipal de Saúde
Terapia comunitária
13.09 | 9h | EAP Braga
Palestra com a enfermeira Tayline Willig sobre o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”
13.09 | 9h | ESF Universina Carreira Machado
Roda de conversa conduzida pela equipe do ESF
13.09 | 9h | ESF Subuski
Palestra com o psicólogo Tales Almeida sobre o tema “Pela valorização da vida”
14.09 | 09h às 12h | Brique da Praça
Brique Amarelo: Exposição das ações desenvolvidas pelos CAPS e Serviço de Psicologia da SMS
16.09 | 13h30 | ESF Castelarim
Palestra com a psicóloga Fátima Silveira sobre o tema “Pela valorização da vida”
16.09 | 14h | Comunidade Terapêutica SOS Vida
Roda de conversa com a psicóloga do CAPS AD, Sheila da Silva, sobre o tema “Prevenção ao suicídio e valorização da vida”
18.09 | 13h30 | ESF São Carlos
Palestra com a psicóloga Francesca Gunsch sobre o tema “Pela valorização da vida”
18.09 | 13h30 | ESF Cohab e UBS 22 de março
Palestra com a psicóloga Fátima Silveira sobre o tema “Pela valorização da vida”
19.09 | 14h | Auditório da Secretaria Municipal de Saúde
Terapia comunitária
19.09 | 14h | ESF Nova
Roda de conversa conduzida pela equipe do ESF sobre o tema “Pela valorização da vida”
22.09 | 14h | Salão Paroquial do Bairro Emília
Palestra com a enfermeira Jacqueline Possebom sobre o tema “Conscientização e valorização da vida”, dinâmica e dança circular
23.09 | 08h30 | CAPS II
Roda de conversa e coffee break com a psicóloga do CAPS AD, Sheila da Silva, sobre o tema “Viver e não ter a vergonha de ser feliz, vamos falar sobre isso?”
23.09 | 14h | ESF Haller
Palestra com a psicóloga Fátima Silveira sobre o tema “Conscientização e valorização da vida”
26.09 | 14h | Auditório da Secretaria Municipal de Saúde
Terapia comunitária
27.09 | 9h | ESF Dido
Roda de conversa e momento terapêutico sobre o tema “Conscientização e valorização da vida”
Outras atividades:
CAPS AD
Grupo de Alcoolistas | Segundas-feiras | 9h
Grupo de Substâncias Psicoativas | Terças-feiras | 9h
Grupo de Familiares | Terças-feiras | 14h
Roda de Terapia Comunitária | Quartas-feiras | 9h
Grupo de Educação em Saúde | Sextas-feiras | 9h
CAPS II – Mental
Dança Circular | Segundas-feiras | 13h30
Caminhada da Vida | Terças-feiras | 9h
Grupo do Crochê | Terças-feiras | 13h30
Roda de conversa “O valor da vida: escolhemos viver” | Quintas-feiras | 13h30
CAPSij II – Hakani
Construção de painel alusivo ao Setembro Amarelo | 05/09 | 9h
Contação de história “O monstro das cores” para crianças | Dias 08, 11, 17, 19 e 23/09 | 9h
Roda de conversa para mães | 09 e 23/09 | 14h30
Atividades reflexivas | 12/09 | 9h
Grupo reflexivo para adolescentes | 17/09 | 14h30