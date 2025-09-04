Santo Ângelo dá início ao Setembro Amarelo com programação de conscientização e prevenção ao suicídio

Na tarde da última terça-feira, dia 2, o Centro Municipal de Cultura foi palco da abertura oficial do Setembro Amarelo em Santo Ângelo. O evento teve como destaque a palestra da psicóloga Cristina Scherbaum, que abordou o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”. A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Carlos Gonçalves, do secretário de Saúde Flávio Christensen e de profissionais da área da saúde.

Durante todo o mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde realizará uma série de atividades em alusão ao Setembro Amarelo, campanha voltada à conscientização e prevenção ao suicídio. As ações incluem palestras, rodas de conversa, terapias comunitárias e atividades educativas, com a participação de psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e equipes das ESFs e CAPS do município.

A programação acontece em diversas unidades de saúde e espaços comunitários, contemplando diferentes públicos, incluindo crianças, adolescentes e famílias. “O Setembro Amarelo reforça a importância de falar, ouvir e apoiar. Convidamos todos para participarem das ações, lembrando que o diálogo e o acolhimento podem salvar vidas”, afirmou o secretário Flávio Christensen.

Confira a programação completa:

04.09 | 14h | SF Buriti

Roda de Conversa conduzida pelo psicólogo Tales Almeida sobre o tema “Pela valorização da vida”

05.09 | 9h | ESF São Carlos

Roda de Conversa conduzida pela equipe do ESF

Grupo Terapêutico conduzido pela enfermeira Simone Pires

06.09 | 13h30 | ESF Ditz

Palestra com a psicóloga Francesca Gunsch sobre o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”

08.09 | 14h | CREAS

Palestra para o grupo de Adolescentes acompanhados pelo PAEFI com a assistente social Marla Lurdes Figueiredo e a psicóloga Raquel Hamerski, sobre o tema “Prevenção ao suicídio e valorização da vida”

09.09 | 9h | ESF Rogowski

Palestra com a psicóloga Francesca Gunsch sobre o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”

10.09 | 9h | UBS Aliança

Palestra com a psicóloga Francesca Gunsch sobre o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”

10.09 | 14h | CRAS CSU

Roda de conversa com a assistente social do CRAS Milena Dorneles sobre o tema “Setembro Amarelo: quando falamos, salvamos”

11.09 | 14h | ESF São Carlos

Roda de conversa conduzida pela equipe do ESF

12.09 | 14h | Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

Terapia comunitária

13.09 | 9h | EAP Braga

Palestra com a enfermeira Tayline Willig sobre o tema “Conscientização e prevenção ao suicídio”

13.09 | 9h | ESF Universina Carreira Machado

Roda de conversa conduzida pela equipe do ESF

13.09 | 9h | ESF Subuski

Palestra com o psicólogo Tales Almeida sobre o tema “Pela valorização da vida”

14.09 | 09h às 12h | Brique da Praça

Brique Amarelo: Exposição das ações desenvolvidas pelos CAPS e Serviço de Psicologia da SMS

16.09 | 13h30 | ESF Castelarim

Palestra com a psicóloga Fátima Silveira sobre o tema “Pela valorização da vida”

16.09 | 14h | Comunidade Terapêutica SOS Vida

Roda de conversa com a psicóloga do CAPS AD, Sheila da Silva, sobre o tema “Prevenção ao suicídio e valorização da vida”

18.09 | 13h30 | ESF São Carlos

Palestra com a psicóloga Francesca Gunsch sobre o tema “Pela valorização da vida”

18.09 | 13h30 | ESF Cohab e UBS 22 de março

Palestra com a psicóloga Fátima Silveira sobre o tema “Pela valorização da vida”

19.09 | 14h | Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

Terapia comunitária

19.09 | 14h | ESF Nova

Roda de conversa conduzida pela equipe do ESF sobre o tema “Pela valorização da vida”

22.09 | 14h | Salão Paroquial do Bairro Emília

Palestra com a enfermeira Jacqueline Possebom sobre o tema “Conscientização e valorização da vida”, dinâmica e dança circular

23.09 | 08h30 | CAPS II

Roda de conversa e coffee break com a psicóloga do CAPS AD, Sheila da Silva, sobre o tema “Viver e não ter a vergonha de ser feliz, vamos falar sobre isso?”



23.09 | 14h | ESF Haller

Palestra com a psicóloga Fátima Silveira sobre o tema “Conscientização e valorização da vida”

26.09 | 14h | Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

Terapia comunitária

27.09 | 9h | ESF Dido

Roda de conversa e momento terapêutico sobre o tema “Conscientização e valorização da vida”

Outras atividades:

CAPS AD

Grupo de Alcoolistas | Segundas-feiras | 9h

Grupo de Substâncias Psicoativas | Terças-feiras | 9h

Grupo de Familiares | Terças-feiras | 14h

Roda de Terapia Comunitária | Quartas-feiras | 9h

Grupo de Educação em Saúde | Sextas-feiras | 9h

CAPS II – Mental

Dança Circular | Segundas-feiras | 13h30

Caminhada da Vida | Terças-feiras | 9h

Grupo do Crochê | Terças-feiras | 13h30

Roda de conversa “O valor da vida: escolhemos viver” | Quintas-feiras | 13h30

CAPSij II – Hakani

Construção de painel alusivo ao Setembro Amarelo | 05/09 | 9h

Contação de história “O monstro das cores” para crianças | Dias 08, 11, 17, 19 e 23/09 | 9h

Roda de conversa para mães | 09 e 23/09 | 14h30

Atividades reflexivas | 12/09 | 9h

Grupo reflexivo para adolescentes | 17/09 | 14h30