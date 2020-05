Centenas ou milhares de embalagens plásticas no Rio São João

A cidade avança em direção ao rio São João e a quantidade de lixo e poluição ameaça este recurso natural no município.

O vereador de Santo Ângelo Adolar Queiroz recebeu uma denúncia dos moradores do Bairro Ditz e protocolou na Câmara de Vereadores um pedido de explicação. Neste documento ele informa que os moradores teriam reclamado do odor vindo do rio e gostaria de explicações da Corsan sobre o assunto.

A reportagem do Jornal O Mensageiro se deslocou até o rio no local indicado. Conversou com moradores para constatar a veracidade dos fatos. Devido a chuva, não foi sentido o odor reclamado, no entanto, em determinados pontos do rio percebemos acumulados de lixo bem evidentes, tanto nas margens, quanto dentro deste curso de água.

Localizamos uma barreira de galhos e taquarais com centenas ou milhares de embalagens plásticas represados, como pode ser observado no retrato cotidiano. No entanto, o ângulo da foto não permite a constatação exata da quantidade que se esconde atrás dos galhos.

Suspeita-se que a origem da maior quantidade de poluição entre no Rio São João junto com dois córregos urbanos, um deles é o Tchungum e o outro um curso de água que passa pelos bairros Dornelles e Rogowski.