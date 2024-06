Secretaria substitui árvores atacadas por vândalo

O secretário municipal Antônio Cardoso destaca que foi realizada a condução por meio da poda das árvores que não foram integralmente comprometidas. As árvores que ficaram totalmente comprometidas foram retiradas e plantadas 16 mudas da espécie “escovinha de garrafa”.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento realizou o plantio de novas árvores nos canteiros centrais das avenidas Brasil e Getúlio Vargas. Na madrugada do dia 10 deste mês, mais de 20 árvores foram atacadas por um vândalo.

IDENTIFICAÇÃO

A Polícia Civil identificou o autor do vandalismo. É um homem de 44 anos, com diagnóstico de transtorno de personalidade bipolar.

Imagens de câmeras de segurança foram analisadas pelos policiais, identificando o homem e o trajeto percorrido. O ataque às árvores iniciaram-se no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades do Colégio Teresa Verzeri, com a utilização de um instrumento longo não identificado, parecendo uma barra de ferro.

Após seguir quebrando as árvores pela Avenida Getúlio Vargas, o homem acessou a Avenida Brasil, em direção à sede da Prefeitura, onde, já sem o instrumento, continuou a quebrar árvores, dessa vez com as mãos. Por fim, ele seguiu pela Avenida Brasil até virar na Rua Dez de Novembro, onde danificou dois vidros da janela basculante de um estabelecimento comercial.

O homem possui antecedente por delito de ameaça e responderá a procedimento policial por crime ambiental, além de sanção administrativa atinente ao dano causado ao município.