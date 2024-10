RS terá temporais intensos nos próximos dias, alerta Defesa Civil

O Rio Grande do Sul passa por uma nova série de temporais nos últimos dias. Há pouco, a Defesa Civil estadual publicou uma série de alertas para os próximos dias, tanto da previsão de tempestades, quanto de possibilidades de cheias e inundações. Conforme a Defesa Civil, o RS deve ter acumulados que poderão variar entre 200 e 400 mm sobre áreas da Campanha, Sul e Costa Doce e próximo dos 100 mm no Oeste, Centro, Missões e Noroeste. Nas demais regiões, os acumulados devem ser inferiores a 50 mm. No restante desta segunda-feira (23), há pancadas de chuva e temporais no Centro, Litoral Médio e Região Metropolitana. Os acumulados devem ficar entre 50 a 90 mm/dia, especialmente no Sul e na Campanha. Também espera-se rajadas de vento de 40 a 75 km/h são esperadas. Na terça-feira (24), a frente fria se mantém, trazendo chuvas intensas, com volumes de 80 a 150 mm/dia, podendo ultrapassar 180 mm/dia em algumas áreas. Ventos de 40 a 60 km/h e até 80 km/h com as instabilidades. Na quarta-feira (25), a chuva persiste, especialmente no Sul, com volumes de 50 a 140 mm/dia. À noite, a frente fria avança, aumentando o risco de temporais e rajadas de vento de 40 a 80 km/h. Na quinta-feira (26), a chuva se intensifica no Rio Grande do Sul, com volumes entre 30 e 70 mm/dia, e tempestades isoladas nas regiões do Norte e Centro. Na madrugada de sexta-feira (27), há previsão de chuvas leves na metade Norte, mas o tempo deve firmar ao longo do dia devido a uma alta pressão. Alertas hidrológicos Conforme a Defesa Civil, a condição hidrológica atual é de normalidade em praticamente todo o estado. “Os rios apresentam pequenas elevações devido às chuvas que ocorreram entre os dias 19 e 20”, diz a Defesa Civil. Além disso, também em função das chuvas, os solos estão mais úmidos do que em períodos anteriores.

Assim, devido à previsão de chuvas fortes entre os dias 23 e 26 de setembro, colocou boa parte das bacias hidrográficas do estado em grau de Alerta (cidades em amarelo no mapa hidrológico). São elas: Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, Ijuí, Piratinim, Butuí-Icamaquã, Ibicuí, Quaraí, Alto e Baixo Jacuí, Vacacaí-Vacacaí Mirim, Pardo, Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí, Guaíba , Camaquã, Mirim-São Gonçalo, Litoral Médio e Tramandaí.

Dessa forma, nessa condição de alerta há o risco de elevação em arroios e rios menores, com possibilidade de inundações desses corpos hídricos, que não possuem monitoramento, além do risco de alagamentos em perímetros urbanos. Assim, esses eventos devem ocorrer em locais onde a chuva apresentar elevada intensidade (grandes volumes em pouco tempo).Além disso, a Defesa Civil indicou grau de Inundação (cidades em laranja no mapa hidrológico).

Há risco de inundações dos rios Quaraí, Ibicuí, Ibirapuitã, Santa Maria, Negro, Piratini, Jaguarão, Camaquã e arroios do sul do estado. Isso devido aos volumes muito elevados previstos para estas regiões.Nessa condição de inundação há risco de elevação em arroios, rios menores e rios principais das bacias hidrográficas, com possibilidade de inundações desses corpos hídricos, além do risco de alagamentos em perímetros urbanos.