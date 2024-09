Chuva preta: fenômeno atmosférico raro deve ocorrer no RS nos próximos dias

Os gaúchos devem presenciar um fenômeno atmosférico raro nos próximos dias: a chuva preta. O evento é causado por fuligem e partículas de fumaça provenientes de queimadas e incêndios florestais, que se misturam a água da chuva.

Após dias de calor e céu cinzento devido à presença de fumaça no Rio Grande do Sul, uma frente fria avança sobre o Estado, trazendo a previsão de chuva a partir de amanhã na Campanha e na Fronteira Oeste. Na quinta-feira (12), essa instabilidade deve se espalhar por todo o território gaúcho, aliviando o calor e ajudando a dispersar parte da fumaça.

No entanto, isso também deve auxiliar a causar a chuva preta, de acordo com a meteorologista da Climatempo Alana Gabriele. “Ela acontece quando há grande quantidade de fuligem, material particulado na atmosfera, que estamos presenciando. Essa fuligem se mistura com as gotas de chuva, fazendo com que a água caia com uma coloração mais escura”, explica Alana.

De acordo com a Climatempo, o fenômeno já foi registrado nesta terça-feira (10) em Bagé e, segundo a meteorologista, deve ocorrer em grande parte do Estado nos próximos dias. “É provável que ocorra em todo o Rio Grande do Sul, já que a fumaça está espalhada por todas as regiões”, acrescenta.

Fumaça retorna após frente fria

Apesar do alívio trazido pela frente fria, a onda de calor e o bloqueio atmosférico não vão dissipar completamente a fumaça. O sistema que deu origem à onda de calor permanece ativo no centro-norte do Brasil, e, após o deslocamento da frente fria para o Atlântico, a massa de ar quente volta a se espalhar pelo sul do país.

Assim, as temperaturas devem subir novamente no fim de semana. A fumaça também deve retornar ao céu gaúcho. “As queimadas vão continuar nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde não há previsão de chuvas significativas. Então, é esperado que a fumaça retorne”, conclui Alana.

Evento visível

A chuva preta é um fenômeno visível e impactante para a população. Quando ocorre, a precipitação cai com uma coloração mais escura, facilmente percebida em carros, telhados e até nos rios. Além do aspecto assustador, ela também é prejudicial, pois carrega poluentes. “Se colocarmos um balde de água para recolher a chuva preta, veremos que a água ficará contaminada com fuligem. Essa água polui rios, plantas e superfícies, já que traz consigo partículas poluentes, então acaba degradando vegetação, solo e corpos d ‘água”, alerta a meteorologista.

Fonte: GZH