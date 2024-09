Tufão Yagi deixa cerca de 180 mortos no Vietnã

O tufão Yagi deixou cerca de 180 mortos no Vietnã e provocou a evacuação de centenas de habitantes de Hanói devido à cheia do rio Vermelho, que atingiu seu nível mais alto em 20 anos.

O ciclone atingiu o norte do Vietnã no fim de semana, com rajadas de vento que superaram os 150 km/h. As chuvas também causaram inundações devastadoras no Laos, na Tailândia e em Mianmar.